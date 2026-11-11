Tras recibir a León XIV, la cárcel de Devoto completa este jueves el traslado de sus detenidos a Marcos Paz.

La logística estuvo a cargo de un Comando Unificado Federal compuesto por:

Servicio Penitenciario Federal (alrededor de 1.000 agentes).

Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria (unos 600 efectivos en conjunto).

Tecnología, controles y balance sin incidentes

Para garantizar la seguridad durante los traslados, cada detenido fue registrado e identificado de manera individual mediante pulseras con códigos QR, lo que permitió auditar tanto su egreso de Devoto como su posterior ingreso a Marcos Paz. El recorrido de los móviles de traslado estuvo escoltado por camionetas y motocicletas, con seguimiento continuo vía radio y satélite.

Previo al viaje, los internos fueron sometidos a evaluaciones médicas y clasificados de acuerdo con sus perfiles criminológicos y requerimientos de salud. En destino, quedaron alojados en cuatro unidades de máxima seguridad de un complejo que posee capacidad para 2.232 plazas. De acuerdo con el balance oficial del Ministerio de Seguridad, todo el procedimiento se llevó a cabo sin fugas, motines ni incidentes.