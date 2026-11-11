Tras recibir a León XIV, la cárcel de Devoto completa este jueves el traslado de sus detenidos a Marcos Paz
El traslado final contempla mudar a los 70 reclusos que estuvieron en la visita del papa León XIV. La cárcel de Devoto se cierra en los próximos días.
Luego del paso del papa León XIV por la cárcel de Devoto ante la atenta mirada de 70 reclusos previamente seleccionados por su buena conducta, el Gobierno nacional y la administración de Jorge Macri completarán este jueves la reubicación final de los detenidos hacia la provincia de Buenos Aires.
"Este jueves se llevará a cabo el último traslado de internos desde el Complejo Penitenciario Federal de Devoto hacia el penal de Marcos Paz", indicaron fuentes de la Casa Rosada, aclarando que el remanente corresponde únicamente a los reclusos que formaron parte del encuentro con el sumo pontífice.
Despliegue de seguridad y etapas del operativo
El movimiento final tendrá lugar cerca del mediodía bajo la supervisión de las cinco fuerzas federales de seguridad, replicando el esquema utilizado en las instancias previas.
El proceso de vaciamiento del penal comenzó el domingo 11 de octubre con la salida de los primeros 326 reclusos y se extendió de forma escalonada hasta el lunes 19, completando una primera fase que abarcó cinco jornadas.
En total, se movilizó a cerca de 1.400 internos, cifra que representa más del 90% de la población que alojaba la unidad de Devoto.
La logística estuvo a cargo de un Comando Unificado Federal compuesto por:
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Servicio Penitenciario Federal (alrededor de 1.000 agentes).
Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria (unos 600 efectivos en conjunto).
Tecnología, controles y balance sin incidentes
Para garantizar la seguridad durante los traslados, cada detenido fue registrado e identificado de manera individual mediante pulseras con códigos QR, lo que permitió auditar tanto su egreso de Devoto como su posterior ingreso a Marcos Paz. El recorrido de los móviles de traslado estuvo escoltado por camionetas y motocicletas, con seguimiento continuo vía radio y satélite.
Previo al viaje, los internos fueron sometidos a evaluaciones médicas y clasificados de acuerdo con sus perfiles criminológicos y requerimientos de salud. En destino, quedaron alojados en cuatro unidades de máxima seguridad de un complejo que posee capacidad para 2.232 plazas. De acuerdo con el balance oficial del Ministerio de Seguridad, todo el procedimiento se llevó a cabo sin fugas, motines ni incidentes.
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