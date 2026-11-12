Murió Ian, el sobrino de Gladys "La Bomba Tucumana"
La cantante dio a conocer la devastadora noticia a través de sus redes sociales.
El sobrino de Gladys “La Bomba Tucumana”, Ian, murió este jueves con apenas 12 años según confirmó la cantante a través de un desgarrador mensaje de despedida en su cuenta de Instagram.
Gladys publicó una foto en la que se la ve sonriendo junto al nene en un auto con la que dio a conocer la dolorosa pérdida.
En su posteo, la cantante expresó su conmoción con palabras muy sentidas.
"Ian, mi chiquito querido, no sé cómo se hace para entender que ya no vamos a verte crecer. Tenías apenas 12 añitos y tanto por vivir", publicó la cantante.
De qué murió Ian, el sobrino Gladys "La Bomba Tucumana"
Si bien ni Gladys "La Bomba Tucumana" ni su entorno familiar dieron a conocer la causa del fallecimiento del nene de 12 años, horas antes de confirmar la triste noticia la artista había compartido una historia en sus redes sociales pidiendo una cadena de oración por el delicado cuadro de salud que atravesaba el chico.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario