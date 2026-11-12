Murió Ian, el sobrino de Gladys "La Bomba Tucumana"

De qué murió Ian, el sobrino Gladys "La Bomba Tucumana"

Si bien ni Gladys "La Bomba Tucumana" ni su entorno familiar dieron a conocer la causa del fallecimiento del nene de 12 años, horas antes de confirmar la triste noticia la artista había compartido una historia en sus redes sociales pidiendo una cadena de oración por el delicado cuadro de salud que atravesaba el chico.