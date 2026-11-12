La reacción de Nahuel Pennisi tras cantar frente al papa León XIV: "Estaba muy emocionado"
El cantante habló en exclusiva con "Futurock" tras cantarle al papa León XIV y mostró su emoción por la experiencia. Las declaraciones.
El reconocido cantante y guitarrista argentino Nahuel Pennisi repasó las sensaciones que atravesó luego de vivir uno de los hitos más conmovedores de su trayectoria artística: cantar frente al papa León XIV durante la histórica gira apostólica del Sumo Pontífice por el país.
En una entrevista concedida al ciclo radial "Total Normalidad", conducido por Nicolás Fiorentino de 7 a 10 por la emisora Futurock, el músico detalló la intimidad de los minutos previos a su actuación y confesó la profunda carga espiritual que significó participar de la ceremonia.
Sorprendido por la magnitud de una oportunidad que meses atrás ni siquiera imaginaba, Pennisi admitió: “Esto del papa, hace un mes y medio, no lo tenía ni en la mente”. Asimismo, relató el ritual de intimidad y fe que compartió con sus seres queridos instantes antes de tomar la guitarra y salir a escena: “Antes de cantar, le pedí a mi familia que recen mientras cantaba para conectarnos todos con la canción”.
Sobre el detrás de escena de la selección musical, el intérprete reveló cómo fue el proceso para definir la obra que emocionó a los presentes, buscando una pieza popular que lograra unir a toda la asamblea más allá de lo estrictamente litúrgico. Al respecto, el artista explicó: “Yo pasé un par de propuestas, pasé varias canciones y creo que todos nos inclinamos con 'Yo vengo a ofrecer' para que todos participen, que no sea una canción religiosa”.
Ya sobre el escenario, el impacto de la presencia papal y la atmósfera generada por los miles de fieles dejaron una huella imborrable en el guitarrista, quien destacó especialmente la actitud reverente de la audiencia: “Sentí mucho el silencio del público, que fue muy respetuoso y emocionante. Cuando entró el papa me costó mantener el profesionalismo, estaba muy emocionado”, agregando con admiración: “Valoré el silencio de la gente más que el aplauso. La gente estuvo a la altura de todo”.
A su vez, recordó la incertidumbre que sintió una vez finalizada su interpretación: “Todo fue muy rápido y muy emocionante. Cuando terminamos me dijeron que me quedara para intentar saludar al papa, pero no tuve esperanza de llegar a saludarlo”.
Más allá de su propia actuación, el músico reflexionó sobre el significado humano y pastoral de los distintos encuentros que protagonizó el Santo Padre en territorio argentino, resaltando su cercanía con los sectores más vulnerables. Conmovido por el mensaje de fraternidad, Pennisi manifestó: “Me conmovió mucho el carisma del papa. No lo conocíamos tanto, fue una oportunidad para despedirnos de lo que fue Francisco, y darle una página nueva a este papa”, y sumó su mirada sobre los momentos más emotivos de la gira: “Lo del cottolengo me pareció increíble, muy emotiva. Ayer la vigilia en Luján fue muy conmovedora. Me quedo mucho con que el papa dijo que Dios nos espera a todos de la misma forma, y viene a darnos la unidad”.
Finalmente, el artista aseguró que esta experiencia representa un antes y un después tanto en su carrera como en su vida personal, funcionando como un envión anímico clave para su presente discográfico. Tras afirmar que “Como artista y como persona, lo que pasó fue inolvidable. Va por encima de un show, va por encima de todo. Esto me toca en lo espiritual, y a todos nos toca de esa forma”, el guitarrista vinculó este logro con su nuevo proyecto musical: “Esto fue un impulso muy grande. Ahora estoy presentando un disco homenaje a Mercedes, y esto me da mucho ánimo para seguir creciendo. Obviamente la vara quedó muy alta”.
En ese sentido, concluyó rindiendo tributo a la histórica cantora tucumana al declarar: “Mercedes Sosa para mi es la madre de todos los cantores. Ella transformaba las canciones, yo de muy chiquito creía que ella escribía. Siempre sentí que "Barro Tal Vez" podía ser una canción de ella”.
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