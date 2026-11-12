La reacción de Nahuel Pennisi tras cantar frente al papa León XIV: "Estaba muy emocionado"

A su vez, recordó la incertidumbre que sintió una vez finalizada su interpretación: “Todo fue muy rápido y muy emocionante. Cuando terminamos me dijeron que me quedara para intentar saludar al papa, pero no tuve esperanza de llegar a saludarlo”.

Más allá de su propia actuación, el músico reflexionó sobre el significado humano y pastoral de los distintos encuentros que protagonizó el Santo Padre en territorio argentino, resaltando su cercanía con los sectores más vulnerables. Conmovido por el mensaje de fraternidad, Pennisi manifestó: “Me conmovió mucho el carisma del papa. No lo conocíamos tanto, fue una oportunidad para despedirnos de lo que fue Francisco, y darle una página nueva a este papa”, y sumó su mirada sobre los momentos más emotivos de la gira: “Lo del cottolengo me pareció increíble, muy emotiva. Ayer la vigilia en Luján fue muy conmovedora. Me quedo mucho con que el papa dijo que Dios nos espera a todos de la misma forma, y viene a darnos la unidad”.

Finalmente, el artista aseguró que esta experiencia representa un antes y un después tanto en su carrera como en su vida personal, funcionando como un envión anímico clave para su presente discográfico. Tras afirmar que “Como artista y como persona, lo que pasó fue inolvidable. Va por encima de un show, va por encima de todo. Esto me toca en lo espiritual, y a todos nos toca de esa forma”, el guitarrista vinculó este logro con su nuevo proyecto musical: “Esto fue un impulso muy grande. Ahora estoy presentando un disco homenaje a Mercedes, y esto me da mucho ánimo para seguir creciendo. Obviamente la vara quedó muy alta”.

En ese sentido, concluyó rindiendo tributo a la histórica cantora tucumana al declarar: “Mercedes Sosa para mi es la madre de todos los cantores. Ella transformaba las canciones, yo de muy chiquito creía que ella escribía. Siempre sentí que "Barro Tal Vez" podía ser una canción de ella”.