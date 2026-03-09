"Bridgerton": entre Francesca y Eloise, quién debería protagonizar la temporada 5

Netflix sabe que el éxito de Bridgerton depende de mantener la llama encendida, y si Francesca es la que hoy mueve la aguja del fanatismo, no sería extraño que la quinta temporada nos lleve directamente a su refugio en Escocia, dejando a Eloise para un cierre posterior donde su madurez sea total.

francesca bridgerton

En definitiva, en el mundo de Bridgerton, el orden de los libros es una sugerencia, no una ley. Si algo aprendimos con Colin y Penelope es que la importancia narrativa manda sobre la cronología de las novelas. El escenario está listo, Michaela está en el mapa y Francesca tiene el reflector sobre ella. Solo falta que Lady Whistledown confirme lo que todos sospechamos: que la próxima gran historia de amor podría llegar antes de lo previsto.