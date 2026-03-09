"Bridgerton": entre Francesca y Eloise, quién debería protagonizar la temporada 5
La serie de Netflix ya tiene confirmada una continuación, pero teniendo en cuenta el final de la cuarta, todavía no se sabe cómo seguirá.
El baile de máscaras de Benedict finalmente llegó a su fin, y aunque el segundo de los hermanos Bridgerton cumplió con creces su rol de protagonista en esta cuarta entrega, hubo un nombre que empezó a sonar con una fuerza inesperada en los pasillos de Netflix: Francesca. La joven pianista de la familia, que siempre se mantuvo en los márgenes de la estridencia de sus hermanos, terminó robándose el corazón (y las lágrimas) de los fans con una subtrama cargada de sensibilidad, duelo y un despertar emocional que cambió las reglas del juego.
Ahora, la gran pregunta que circula entre los lectores de Julia Quinn y los seguidores de la serie es: ¿se atreverá Netflix a alterar el orden de los libros una vez más? Según el canon literario, la quinta temporada debería pertenecerle a Eloise (A Sir Phillip, con amor), pero el peso narrativo que ganó Francesca en los últimos episodios sugiere que su historia de amor podría estar mucho más "lista" para el público central que la de su hermana rebelde.
El antecedente que lo cambió todo: el precedente de Colin y Benedict
Para entender por qué esta especulación tiene bases sólidas, hay que mirar hacia atrás. Originalmente, Benedict debía protagonizar la tercera temporada, pero el desarrollo del vínculo entre Colin y Penelope alcanzó tal punto de ebullición al final de la segunda entrega que Shonda Rhimes decidió intercambiar los turnos. Colin tomó la delantera porque su trama era la que el público exigía ver resuelta de inmediato.
Hoy, la situación se repite casi de forma simétrica. Mientras que Eloise todavía parece estar en una fase de autodescubrimiento y resistencia al matrimonio, la historia de Francesca alcanzó una madurez emocional que la deja a un paso del protagonismo absoluto. Su conexión con Michaela Stirling —el giro narrativo que tanto dio que hablar— generó una expectativa tal que esperar dos años más para ver su desenlace podría enfriar el fenómeno que se generó en redes sociales.
¿Por qué Francesca tiene ventaja?
La cuarta temporada nos mostró a una Francesca mucho más compleja, lidiando con la pérdida y el descubrimiento de un deseo que no encaja en los moldes tradicionales de la Regencia. Es una trama que conmovió por su honestidad y que, hoy por hoy, se siente mucho más urgente y dinámica que las cartas de Eloise.
Netflix sabe que el éxito de Bridgerton depende de mantener la llama encendida, y si Francesca es la que hoy mueve la aguja del fanatismo, no sería extraño que la quinta temporada nos lleve directamente a su refugio en Escocia, dejando a Eloise para un cierre posterior donde su madurez sea total.
En definitiva, en el mundo de Bridgerton, el orden de los libros es una sugerencia, no una ley. Si algo aprendimos con Colin y Penelope es que la importancia narrativa manda sobre la cronología de las novelas. El escenario está listo, Michaela está en el mapa y Francesca tiene el reflector sobre ella. Solo falta que Lady Whistledown confirme lo que todos sospechamos: que la próxima gran historia de amor podría llegar antes de lo previsto.
