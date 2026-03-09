El desubicado chiste de Matías Bottero a Mariano Iúdica por el que lo escupió en una entrevista
Luego de que el youtube le hiciera una polémica pregunta sobre su hijo adoptivo, el conductor reaccionó con violencia y lo agredió.
El ecosistema de las plataformas digitales se vio sacudido este domingo 8 de marzo tras el estreno de una nueva entrega de Entre dos suculentas, la peor entrevista de tu vida. El programa de YouTube, conducido por el creador de contenido Matías Bottero, tuvo como invitado al presentador Mariano Iúdica, en un encuentro que comenzó bajo los códigos del humor ácido y terminó en un escándalo que incluyó amenazas de violencia física y un desenlace sumamente polémico.
El ciclo, conocido por someter a sus entrevistados a situaciones de extrema incomodidad y humor negro, superó en esta ocasión los límites de la parodia para adentrarse en un terreno de hostilidad real que no tardó en volverse tendencia en redes sociales.
Si bien Iúdica inició la charla intentando adaptarse a la dinámica provocadora del programa, el clima se enrareció definitivamente cuando Bottero decidió tocar una fibra íntima del invitado: su hijo Osvaldo, a quien el conductor adoptó afectivamente hace diez años.
El youtuber lanzó una interrogante que descolocó por completo al exintegrante de Polémica en el Bar: "Tenés un hijo de corazón... ¿no era mejor dejarlo en la calle?". Ante la crudeza del planteo, Iúdica reaccionó con una mezcla de desconcierto y firmeza, cuestionando si el joven no estaría feliz en su hogar. Ante el silencio del conductor del ciclo, el invitado sentenció: "Si vas a jugar con cosas de padres e hijos así tan fuertes, yo no te voy a avalar ni me voy a reír".
Lejos de retroceder, la entrevista escaló en agresividad. Iúdica, visiblemente molesto por el rumbo de la conversación y la actitud de las nuevas figuras del entorno digital, lanzó una advertencia directa hacia Bottero: "Te cagaría a trompadas, en serio te digo". Ante esto, el youtuber redobló la apuesta pidiéndole que, de hacerlo, fuera con los equipos de grabación encendidos.
La disputa continuó con comentarios irónicos sobre la apariencia física y la carrera de Iúdica, quien defendió su trayectoria apelando al afecto que recibe en la calle frente a los intentos de "cancelación" que ha enfrentado. Sin embargo, el punto de quiebre ocurrió cuando el invitado se acercó a Bottero bajo la excusa de mostrarle su dentadura de cerca.
En un gesto que generó repudio inmediato en diversos sectores, Iúdica optó por escupirle directamente en el rostro al entrevistador. Mientras Bottero intentaba higienizarse, el invitado lo increpó preguntándole: "¿Te vas a ofender? ¿Esto no es así, que estamos todos bananas?".
Este violento episodio no solo marca un hito en la conflictiva relación entre la televisión tradicional y los nuevos formatos de streaming, sino que también reabre la discusión sobre hasta dónde es lícito llegar en pos de la provocación y el entretenimiento. La viralización del escupitajo y las amenazas físicas han puesto bajo la lupa tanto la ética del entrevistador al tocar temas familiares sensibles como la desmedida reacción del invitado ante las cámaras.
