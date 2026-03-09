El desubicado chiste de Matías Bottero a Mariano Iúdica por el que lo escupió en una entrevista

La disputa continuó con comentarios irónicos sobre la apariencia física y la carrera de Iúdica, quien defendió su trayectoria apelando al afecto que recibe en la calle frente a los intentos de "cancelación" que ha enfrentado. Sin embargo, el punto de quiebre ocurrió cuando el invitado se acercó a Bottero bajo la excusa de mostrarle su dentadura de cerca.

En un gesto que generó repudio inmediato en diversos sectores, Iúdica optó por escupirle directamente en el rostro al entrevistador. Mientras Bottero intentaba higienizarse, el invitado lo increpó preguntándole: "¿Te vas a ofender? ¿Esto no es así, que estamos todos bananas?".

Este violento episodio no solo marca un hito en la conflictiva relación entre la televisión tradicional y los nuevos formatos de streaming, sino que también reabre la discusión sobre hasta dónde es lícito llegar en pos de la provocación y el entretenimiento. La viralización del escupitajo y las amenazas físicas han puesto bajo la lupa tanto la ética del entrevistador al tocar temas familiares sensibles como la desmedida reacción del invitado ante las cámaras.