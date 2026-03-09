Azul Antolínez es la nueva Reina Nacional de la Vendimia 2026: quién es

Tras recibir los atributos vendimiales, la flamante reina brindó un discurso cargado de emoción y agradecimiento. Visiblemente conmovida, destacó el valor cultural de la celebración y el legado de las generaciones que construyeron la identidad vitivinícola de Mendoza. “Este año cumplimos noventa años de una fiesta que celebra a nuestros ancestros, que llegaron a esta tierra a trabajar, convirtiendo el desierto en oasis y el oasis en cosecha. Muchísimas gracias por coronarme. Me pongo a su disposición para trabajar en cada rincón de la provincia”, expresó entre lágrimas.

Azul-Antolínez

La nueva reina tiene 21 años y representó al distrito de El Nihuil, en San Rafael. Actualmente cursa la Tecnicatura Superior en Enología y Viticultura, una formación estrechamente vinculada con la actividad que celebra la fiesta. Además, desarrolla su propio emprendimiento comercial: desde la adolescencia comenzó vendiendo collares y hoy cuenta con una tienda de accesorios en el centro de su departamento.

Su camino hacia la corona nacional comenzó a fines de enero, cuando fue elegida reina departamental durante la fiesta “Tierra de Sueños”, en la que obtuvo 39 votos. Ahora, con el máximo título vendimial, Antolínez inicia una nueva etapa como embajadora de una de las tradiciones más representativas de Mendoza.