Azul Antolínez es la nueva Reina Nacional de la Vendimia 2026: quién es
La representante de San Rafael se quedó con la corona tras una votación muy ajustada en el Teatro Griego Frank Romero Day.
La provincia de Mendoza celebró una de sus noches más emblemáticas con la elección de la nueva soberana vendimial. Azul Micaela Antolínez, representante del departamento de San Rafael, fue coronada como Reina Nacional de la Vendimia 2026 tras imponerse en la votación final con 52 sufragios durante el acto central realizado en el Teatro Griego Frank Romero Day.
La elección marcó el cierre de una edición muy especial de la fiesta, que este año celebró su 90º aniversario con el espectáculo “90 cosechas de una misma cepa”. Miles de personas asistieron al tradicional escenario al aire libre para presenciar la coronación de la nueva representante de la vendimia mendocina.
La votación final fue muy disputada. La candidata de Tunuyán, Agustina Giacomelli, quedó en segundo lugar con 44 votos y fue consagrada como virreina nacional. Ambas jóvenes se llevaron una ovación del público al conocerse los resultados, en una noche que combinó emoción, tradición y orgullo provincial.
El triunfo de Antolínez también representó un logro histórico para el departamento de San Rafael. Con esta coronación, la región del sur mendocino volvió a conquistar el título después de 28 años. La última vez que una representante sanrafaelina había alcanzado la corona nacional fue en 1998, cuando María Cecilia Fornara resultó elegida como reina.
Además, el nuevo logro permite que San Rafael alcance su décima corona en la historia de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Este dato reafirma la relevancia del departamento dentro de una celebración que reconoce el trabajo de los productores vitivinícolas y el esfuerzo de quienes sostienen la actividad en la provincia.
Tras recibir los atributos vendimiales, la flamante reina brindó un discurso cargado de emoción y agradecimiento. Visiblemente conmovida, destacó el valor cultural de la celebración y el legado de las generaciones que construyeron la identidad vitivinícola de Mendoza. “Este año cumplimos noventa años de una fiesta que celebra a nuestros ancestros, que llegaron a esta tierra a trabajar, convirtiendo el desierto en oasis y el oasis en cosecha. Muchísimas gracias por coronarme. Me pongo a su disposición para trabajar en cada rincón de la provincia”, expresó entre lágrimas.
La nueva reina tiene 21 años y representó al distrito de El Nihuil, en San Rafael. Actualmente cursa la Tecnicatura Superior en Enología y Viticultura, una formación estrechamente vinculada con la actividad que celebra la fiesta. Además, desarrolla su propio emprendimiento comercial: desde la adolescencia comenzó vendiendo collares y hoy cuenta con una tienda de accesorios en el centro de su departamento.
Su camino hacia la corona nacional comenzó a fines de enero, cuando fue elegida reina departamental durante la fiesta “Tierra de Sueños”, en la que obtuvo 39 votos. Ahora, con el máximo título vendimial, Antolínez inicia una nueva etapa como embajadora de una de las tradiciones más representativas de Mendoza.
