La producción de Netflix que su segunda temporada promete y sigue sumando reproducciones

Una serie española que se convirtió en uno de los éxitos más comentados del último tiempo.
La producción, protagonizada por Luis Zahera y Lucía Caraballo, conquistó al público gracias a su mezcla de humor rural, situaciones absurdas y personajes entrañables. Tras el éxito de su primera temporada, Netflix confirmó que la serie tendrá una segunda temporada, lo que generó gran expectativa entre los fanáticos.
La historia, ambientada en el campo gallego, combina comedia, drama cotidiano y una mirada particular sobre la vida rural. Con episodios de aproximadamente media hora, la serie logró posicionarse entre las más vistas en países como España, Argentina, México y Chile.
De qué trata "Animal"
La serie Animal sigue la historia de Antón, un veterinario rural que vive y trabaja en una pequeña comunidad del campo gallego. Acostumbrado a lidiar con los problemas cotidianos del mundo rural, su vida cambia cuando su sobrina Uxía aparece para ayudarlo a reorganizar su trabajo y su vida personal.
Uxía proviene de un entorno completamente diferente: dirige una boutique de mascotas en Santiago de Compostela, lo que genera un contraste constante entre la sofisticación urbana y la crudeza de la vida en el campo.
A lo largo de la serie, los personajes se enfrentan a situaciones tan inesperadas como divertidas: animales difíciles de manejar, conflictos con los vecinos, problemas económicos y decisiones personales que ponen a prueba su relación familiar.
El humor surge justamente de ese choque entre dos formas de entender la vida: la del campo tradicional y la del mundo moderno.
Reparto de "Animal"
El elenco de la serie reúne a varios actores reconocidos de la televisión española:
- Luis Zahera
- Lucía Caraballo
- Carmen Ruiz
- Antonio Durán 'Morris'
- Lucía Veiga
- Raquel Nogueira
- Nuno Gallego
- Adrián Viador
La serie fue creada por Víctor García León y producida por Alea Media, el estudio responsable de otras producciones populares como Entrevías y Patria.
Tráiler de "Animal"
