"Bridgerton": de qué murió John, el marido de Francesca y cuál es su futuro
Francesca Bridgerton, la sexta hermana de la familia, pierde a su esposo en la temporada 4 de la serie de Netflix. Cuál fue la complicación que sufrió John.
La llegada de la segunda parte de la cuarta temporada de Bridgerton a Netflix ha dejó a los seguidores de la serie en un estado de conmoción absoluta. Mientras la trama central se enfoca en el apasionado y complejo romance entre Benedict (Luke Thompson) y Sophie (Yerin Ha), una subtrama cargada de dramatismo capturó la atención de la audiencia: el abrupto y doloroso final del matrimonio entre Francesca (Hannah Dodd) y John Stirling (Victor Alli).
A lo largo de los nuevos episodios, la historia de Francesca se construye sobre sus profundos deseos de maternidad y los desafíos que enfrenta al adaptarse a su nueva vida. Sin embargo, lo que parecía ser una fatiga común por las responsabilidades de John en el Parlamento, terminó revelando una realidad mucho más oscura al cierre del sexto capítulo, titulado "El paso del invierno".
Un final inesperado: ¿qué ocurrió con Lord John Stirling?
La muerte de John Stirling se produjo de manera repentina, dejando a los espectadores con múltiples interrogantes sobre las causas de su deceso. En la narrativa de la serie, el personaje se retira a su habitación tras manifestar un persistente dolor de cabeza, con la intención de descansar antes de la cena. El desenlace es fatal: John fallece mientras duerme, sin que la producción profundice de inmediato en una patología previa.
Para hallar respuestas precisas, es necesario recurrir a la obra original de Julia Quinn, específicamente al sexto libro de la saga, Un caballero perverso. En las páginas de la novela, el Conde fallece tras un matrimonio breve pero pleno. Según lo confirmado por la autora, la causa clínica detrás del dolor de cabeza y la muerte súbita fue la ruptura de un aneurisma cerebral, lo que derivó en una hemorragia irreversible. Todo indica que la adaptación de Netflix decidió respetar esta explicación médica para justificar la partida del personaje.
Cambios y fidelidades respecto al material original
La serie introdujo modificaciones significativas en la estructura de los personajes, pero mantuvo ciertos hitos trágicos de la novela:
- El giro en el interés amoroso: En los libros, Francesca vuelve a encontrar el amor en Michael, el primo de su difunto esposo. Sin embargo, para la versión televisiva, este personaje ha sido transformado en Michaela, abriendo paso a una relación lésbica que promete ser el eje de las futuras temporadas.
- La pérdida del embarazo: Otro golpe emocional que la serie traslada del papel a la pantalla es el aborto espontáneo que sufre Francesca semanas después de la muerte de John, justo cuando comenzaba a notar los signos de su gestación.
Este oscuro giro en la vida de la joven Bridgerton plantea un escenario de resiliencia y transformación. El interrogante que queda latente para los próximos capítulos es si la producción permitirá que Francesca cumpla su tan ansiado anhelo de ser madre o si su camino seguirá marcado por la melancolía de sus pérdidas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario