"Bridgerton": de qué murió John, el marido de Francesca y cuál es su futuro

Para hallar respuestas precisas, es necesario recurrir a la obra original de Julia Quinn, específicamente al sexto libro de la saga, Un caballero perverso. En las páginas de la novela, el Conde fallece tras un matrimonio breve pero pleno. Según lo confirmado por la autora, la causa clínica detrás del dolor de cabeza y la muerte súbita fue la ruptura de un aneurisma cerebral, lo que derivó en una hemorragia irreversible. Todo indica que la adaptación de Netflix decidió respetar esta explicación médica para justificar la partida del personaje.