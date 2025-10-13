"Bridgerton" vuelve a Netflix: fecha de estreno, tráiler y sinopsis de la temporada 4

Y el ton se prepara para una nueva y esperada cacería sentimental. En una desviación audaz de la cronología de los libros de Julia Quinn, se ha confirmado que la saga continuará con una cuarta temporada centrada en Benedict Bridgerton, el soñador y artista de la familia, interpretado con un encanto bohemio por Luke Thompson. Benedict será el cuarto de los hermanos en tener su momento bajo los reflectores. Con esta decisión, la serie asegura que todavía quedan cuatro historias por desvelar en el futuro, prometiendo años de intriga, nuevos romances y el mismo esplendor emocional que ha definido este universo.

"Bridgerton" temporada 4: fecha de estreno, avance y sinopsis oficial

Fecha de estreno de la parte 1 (episodios 401-404): 29 de enero de 2026

Fecha de estreno de la parte 2 (episodios 405-408): 26 de febrero de 2026

Sinopsis oficial: La temporada 4 de Bridgerton gira en torno al bohemio y segundo hijo de la familia, Benedict (Luke Thompson). Aunque dos de sus hermanos ya están casados y viven felices, Benedict se resiste a sentar cabeza…, hasta que una mujer fascinante a la que conoce en el baile de máscaras de su madre lo hace cambiar de parecer.

Avance oficial: