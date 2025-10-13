El anuncio de Taylor Swift que emocionó a sus fans: lo nuevo que se viene

El concierto final que se incluirá en la película de concierto será de un interés especial, ya que incluirá “todo el repertorio de Tortured Poets Department de la extensa serie de fechas de Swift”.

La noticia de este material audiovisual llega pocos días después del lanzamiento de su duodécimo disco de estudio, The Life of a Showgirl. Este álbum convierte su vida “en un espectáculo de glamour y drama, celebrando la teatralidad y la energía del pop”.

Con estos proyectos, Taylor Swift busca ofrecer a sus seguidores una mirada íntima a sus casi dos décadas de carrera musical. Curiosamente, el anuncio de la llegada de este material se dio en un podcast junto a su pareja, Travis Kelce.