Gime Accardi y Nico Vázquez recibían mensajes de Dai Fernández cuando seguían juntos
A través de redes sociales se hicieron virales los mensajes que la compañera de Vázquez dejaba en las fotos de la ahora ex pareja. Los detalles.
Nico Vázquez sorprendió al ámbito del espectáculo al confirmar el inicio de una relación sentimental con Dai Fernández, su compañera de elenco en la obra teatral Rocky. La noticia generó un inmediato revuelo en redes sociales, dado que el actor había negado previamente el romance tras su separación de Gimena Accardi, finalizando una relación de 18 años.
La confirmación del vínculo con Fernández impulsó a los usuarios de las redes a investigar la actividad digital de la actriz, descubriendo que Dai era notablemente activa en los perfiles de la expareja. Al igual que muchos argentinos, Fernández consideraba a Nico y Gimena una dupla ejemplar y elogiaba con frecuencia el vínculo que habían construido.
Los seguidores de Vázquez y Accardi rescataron varios comentarios de Dai Fernández que reflejan su admiración por la pareja, convirtiéndose en trending topic en pocas horas.
En mayo del año pasado, Dai felicitó a Accardi por su cumpleaños, dejando un emotivo mensaje en respuesta a un video que Vázquez había preparado para su entonces esposa: “Feliz cumple Gime, qué hermoso este video (por uno que le preparó Vázquez especialmente). Qué lindo el amor que se tienen, son dos hermosos”.
El afecto de la actriz hacia la pareja se mantuvo constante a lo largo del tiempo. En octubre de 2024, tras verlos en la playa, les escribió sencillamente “lindos”. Un mes después, en noviembre de 2024, en respuesta a una foto que Nico Vázquez había publicado junto a Gimena Accardi, Dai les escribió: “Siempre lindo compartir con ustedes, los quiero mucho”.
Incluso durante el último verano, Dai les dedicó una frase que reafirma su cercanía con ambos: “Hermosos, merecidas vacaciones, los quiero”.
El contraste entre la admiración pública de Dai Fernández hacia el vínculo de Vázquez y Gimena y la posterior confirmación de su romance con el actor, ha transformado el drama personal del divorcio en una de las historias más comentadas del espectáculo en las últimas horas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario