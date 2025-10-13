Gime Accardi y Nico Vázquez recibían mensajes de Dai Fernández cuando seguían juntos

image

El afecto de la actriz hacia la pareja se mantuvo constante a lo largo del tiempo. En octubre de 2024, tras verlos en la playa, les escribió sencillamente “lindos”. Un mes después, en noviembre de 2024, en respuesta a una foto que Nico Vázquez había publicado junto a Gimena Accardi, Dai les escribió: “Siempre lindo compartir con ustedes, los quiero mucho”.

Incluso durante el último verano, Dai les dedicó una frase que reafirma su cercanía con ambos: “Hermosos, merecidas vacaciones, los quiero”.

image

El contraste entre la admiración pública de Dai Fernández hacia el vínculo de Vázquez y Gimena y la posterior confirmación de su romance con el actor, ha transformado el drama personal del divorcio en una de las historias más comentadas del espectáculo en las últimas horas.