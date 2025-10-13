"El mago de OZ" vuelve al cine por primera vez en décadas
La cinta regresa a la pantalla grande a casi ocho décadas de su estreno con una versión remasterizada. Los detalles de su estreno.
Si hay una película que definitivamente pasó a la historia esa, sin dudas, es "El Mago de Oz". Es que, lo cierto es que no es solo una película; es un portal atemporal a la maravilla, una obra cumbre del cine que resplandece por su belleza visual y su profundo corazón sentimental. Desde el vibrante paso del blanco y negro al deslumbrante color de la Ciudad Esmeralda, el film nos invita a un viaje iniciático donde la magia y la amistad se entrelazan.
Y así, a medida que pasan los años, la importancia que tiene "El mago de Oz" trasciende el simple entretenimiento, pues ver esta historia en familia constituye un ritual que conecta generaciones. Los padres reviven la pureza de la aventura de Dorothy, mientras los más jóvenes descubren, a través de los ojos de sus mayores, la importancia del hogar, el valor que reside en la vulnerabilidad y la idea de que los deseos más profundos siempre estuvieron dentro de nosotros. Es una pieza fundamental de la cultura cinematográfica que merece ser compartida y atesorada en el conjunto familiar.
Por eso, Warner Bros decidió sorprender a los amantes del buen cine. Esto es porque más de ocho décadas después de su estreno original, "El Mago de Oz" vuelve a las salas de cine de Argentina el próximo 16 de octubre, para revivir la inolvidable historia de Dorothy, Toto y sus entrañables compañeros en el camino hacia la Ciudad Esmeralda. Protagonizada por la icónica Judy Garland y dirigida por Victor Fleming, esta obra maestra de 1939, catalogada por El Instituto Cinematográfico Americano como "la mejor película de todos los tiempos", vuelve en una versión remasterizada que realza su color, música y espíritu mágico.
Esta restauración nunca antes vista permite que el largometraje se vea y se escuche en formatos que antes eran imposibles, ofreciendo una oportunidad única para disfrutar en familia de uno de los títulos más emblemáticos de la historia del cine. Apta para toda la familia y basada en la colección de libros maravillosos de L. Frank Baum, el deslumbrante mundo de Oz nos envuelve en su magia de aventuras acompañadas de canciones maravillosas, un sueño hecho realidad con bosques encantados, espantapájaros que bailan y leones que cantan.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario