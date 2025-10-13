"El mago de OZ" vuelve al cine por primera vez en décadas

Y así, a medida que pasan los años, la importancia que tiene "El mago de Oz" trasciende el simple entretenimiento, pues ver esta historia en familia constituye un ritual que conecta generaciones. Los padres reviven la pureza de la aventura de Dorothy, mientras los más jóvenes descubren, a través de los ojos de sus mayores, la importancia del hogar, el valor que reside en la vulnerabilidad y la idea de que los deseos más profundos siempre estuvieron dentro de nosotros. Es una pieza fundamental de la cultura cinematográfica que merece ser compartida y atesorada en el conjunto familiar.