Bridgerton 3: Netflix presentó las primeras imágenes, un nuevo clip y el título de los episodios

Aún así, pese a que todavía faltan semanas para el gran lanzamiento, Netflix acaba de ilusionar y sorprender a sus fans con la publicación de un nuevo adelanto, imágenes exclusivas y los títulos de los episodios. ¡Mira!

+ Los primeros detalles que Netflix reveló de la temporada 3 de Bridgerton:

Títulos de los episodios:

Nuevo avance:

Sinopsis oficial:

En esta entrega, Penelope Featherington (Nicola Coughlan) ya ha abandonado la esperanza de conquistar a su amor platónico de toda la vida, Colin Bridgerton (Luke Newton), después de oírle hablar de ella tan despectivamente. No obstante, está decidida a encontrar marido, preferiblemente uno que le dé la independencia suficiente para seguir su doble vida como Lady Whistledown, y que la aleje de su madre y sus hermanas. Pero sus intentos en el mercado del matrimonio fracasan estrepitosamente por sus inseguridades. Por otro lado, Colin ha vuelto de sus viajes de verano con una nueva imagen y un alto concepto de sí mismo, aunque pronto se desanima por el desdén de Penelope, la única persona que siempre ha sido un apoyo incondicional. Con la intención de recuperar su amistad, Colin se ofrece para enseñarle a Penelope a tener confianza en sí misma y así encontrar un marido esta temporada. Pero cuando sus «clases» empiezan a tener demasiado éxito, el profesor ya no está seguro de si sus sentimientos por su alumna son más fuertes de lo que pensaba. Por si su vida no fuera lo bastante complicada, ella siente que ha perdido a Eloise (Claudia Jessie), que ahora tiene una nueva amistad en un sitio insospechado. Además, con tantos compromisos sociales, a Penelope cada vez le cuesta más mantener en secreto a su ‘alter ego’: Lady Whistledown.

Primeras imágenes:

