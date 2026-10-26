Brilló cantando en "Es mi sueño", pero la echaron del trabajo y Abel Pintos explotó: "¿Cómo vas a...?"

La delgada línea entre los deberes laborales y las pasiones artísticas sumó un episodio insólito en la televisión argentina. Durante la reciente emisión de "Es mi sueño" (El Trece), el certamen conducido por Guido Kaczka, una participante identificada como Fabiana Vega celebró un resonante triunfo en la pista, pero sorprendió al público y al jurado al confesar que su incursión televisiva le costó la pérdida de su empleo. El episodio desencadenó una hilarante e irónica reacción por parte del cantante Abel Pintos.