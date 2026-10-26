Brilló cantando en "Es mi sueño", pero la echaron del trabajo y Abel Pintos explotó: "¿Cómo vas a...?"
Frente a la confesión de una participante del reality, el cantante no pudo disimular su asombro y la increpó en vivo. Los detalles.
La delgada línea entre los deberes laborales y las pasiones artísticas sumó un episodio insólito en la televisión argentina. Durante la reciente emisión de "Es mi sueño" (El Trece), el certamen conducido por Guido Kaczka, una participante identificada como Fabiana Vega celebró un resonante triunfo en la pista, pero sorprendió al público y al jurado al confesar que su incursión televisiva le costó la pérdida de su empleo. El episodio desencadenó una hilarante e irónica reacción por parte del cantante Abel Pintos.
Brilló cantando en "Es mi sueño", pero la echaron del trabajo y Abel Pintos explotó
En el plano estrictamente competitivo, la profesora de Matemática logró avanzar a la siguiente ronda del certamen tras brillar en la modalidad de dueto junto a Ailén Peralta. La dupla cosechó un total de 331 puntos gracias a una cuidada interpretación de “Sin tu amor”, el clásico tema de Alejandro Lerner inmortalizado por la voz de Sandra Mihanovich, superando los 311 puntos obtenidos por su rival en pista, Lucas Romero.
Pese a la alegría por la victoria, el instante más alto de la noche se produjo al concluir la performance musical. Al momento en que Kaczka ponderó su vocación en la enseñanza, la concursante envió un mensaje a sus alumnos expresando entre risas: “Después me reclaman”. Acto seguido, su compañera de equipo desnudó la trastienda de su situación profesional con una acotación fulminante: “Los que te echaron también”.
Sin perder la calma frente a las cámaras de Eltrece, Vega ratificó el cese de sus tareas lectivas y explicó con naturalidad el motivo detrás de la sanción institucional: “Me echaron por venir al programa, pero quedó todo bien igual”, para luego explicitar la razón formal del despido: “Terminó la suplencia porque estaba faltando”.
La sincera explicación de la docente le dio pie a Abel Pintos, integrante del estrado examinador, para intervenir con su agudeza característica y poner de manifiesto la contradicción de la falta. Entre las risas generalizadas de los presentes en el estudio, el reconocido artista le espetó con rapidez: “Pará, vos eras la suplente y además faltaste”.
Lejos de frenar el ida y vuelta, el músico remató la chicana apelando a un divertido juego de palabras sobre el rol de la concursante: “Y sí, estaba cantado. Vos tenías que suplir al que faltaba. ¿Cómo vas a faltar?”. De este modo, la participante cerró un paso inolvidable por el programa, compensando el final de su reemplazo académico con la satisfacción de seguir en carrera en el reality show.
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