Coscu publicó un fuerte mensaje en redes sociales tras la muerte de Komanche: qué dijo
El streamer argentino despidió a su colega salvadoreño y cuestionó a quienes hostigan e inventan historias sobre otras personas en Internet.
La muerte de El Komanche, el streamer salvadoreño que ganó popularidad en el mundo de los creadores de contenido, generó conmoción entre distintas figuras de las redes sociales. Una de las reacciones más contundentes fue la de Coscu, quien compartió un mensaje en X para despedir a su colega y reflexionar sobre las consecuencias del acoso virtual.
El argentino Martín Pérez Di Salvo cuestionó a los usuarios que atacan públicamente a otras personas, difunden versiones sin comprobar y luego expresan sus condolencias cuando ocurre una tragedia.
“RIP Komanche. Eso pasa cuando comunidades de ratas juegan a ser jueces de la vida del resto de las personas. Juzgan a todo el mundo, inventan, fabulan y arman historias, juzgan sin escrúpulos a todos, y después cuando pasan estas cosas twittean llorando y dan su pésame”, escribió.
La reflexión de Coscu sobre el odio en las redes sociales
En otra publicación, Coscu se refirió a las críticas que recibió desde que participó en un evento organizado por Ibai Llanos en España. Según expresó, desde aquella aparición comenzaron a circular comentarios e historias sobre él que consideró falsos.
“No tengo ni media denuncia en mi contra, y toda mi gente sabe muy bien quién soy”, afirmó el streamer argentino. También recordó el trato que había tenido con El Komanche, aunque aclaró que no mantenían una relación cercana.
“No conocía mucho a Komanche, pero conmigo siempre fue un copado, siempre estuvo alegre, animado, y siempre fue muy respetuoso”, sostuvo. Sus palabras combinaron el homenaje al creador salvadoreño con una crítica al comportamiento de quienes participan en campañas de hostigamiento digital.
El mensaje sobre las consecuencias del ciberbullying
Coscu profundizó su postura al advertir sobre el impacto que pueden tener los ataques constantes en Internet. En ese sentido, pidió no dar por ciertos los comentarios publicados por usuarios anónimos y cuestionó la dinámica de agresiones que suele instalarse en las redes sociales.
“Me da pena pensar que por odio y por hostigamiento de Internet una persona puede llegar a lo peor”, expresó. Y cerró con una advertencia: “Consejo: no crean todo lo que un usuario anónimo publica. El odio en esta red social es infinito y estamos viendo lo que provoca”.
La muerte de El Komanche provocó mensajes de despedida entre integrantes de la comunidad de streamers y volvió a poner en discusión el alcance del ciberbullying. La publicación de Coscu se sumó a las reacciones que reclamaron mayor responsabilidad a la hora de comentar, juzgar o difundir información sobre otras personas en las plataformas digitales.
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