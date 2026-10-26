Muerte de Komanche: qué dice el informe preliminar y cuáles son las hipótesis
El streamer salvadoreño fue encontrado sin vida en una vivienda de Monterrey. La Fiscalía de Nuevo León difundió información preliminar sobre el caso.
La muerte de Carlos Mauricio Gómez, conocido en Internet como El Komanche, generó conmoción entre sus seguidores y otros referentes del streaming. El creador de contenido, de 30 años, fue encontrado sin vida el domingo 25 de octubre de 2026 en una propiedad ubicada en Monterrey, México. De acuerdo con información preliminar atribuida a la Fiscalía de Nuevo León, el caso quedó registrado como una “muerte a reserva de autopsia”.
El informe mencionó como hipótesis inicial un probable suicidio por ahorcamiento, aunque la causa del fallecimiento todavía debía establecerse mediante los estudios forenses. El cuerpo fue localizado en el patio trasero de una vivienda situada en la colonia Paseo de las Cumbres, en el cruce de las calles Paseo Bruselas y Paseo Niza.
Según los primeros datos difundidos, los investigadores no encontraron huellas de violencia en el inmueble. El reporte inicial también indicaba que la identidad de la víctima estaba pendiente de confirmación oficial, pese a que una persona presente en el lugar la relacionó con un creador de contenido para redes sociales.
Los problemas de salud mental que Komanche había contado públicamente
A lo largo de su trayectoria, el streamer salvadoreño habló en distintas oportunidades sobre sus problemas de salud mental y las dificultades que enfrentó desde la adolescencia.
En declaraciones públicas, contó que había recibido diagnósticos de depresión y trastorno bipolar en 2014, cuando tenía 19 años. También se refirió a otros padecimientos y explicó que había atravesado periodos de crisis que requirieron atención psiquiátrica.
En octubre de 2023, publicó un video en YouTube en el que relató una experiencia personal relacionada con un intento de suicidio. La grabación comenzaba con una frase contundente: “Me llamo Carlos y hace un mes intenté suicidarme”.
En ese material, explicó que había interrumpido su tratamiento cuando consiguió mayor estabilidad económica a través de su trabajo en Internet. “Debí buscar ayuda y no lo hice”, reconoció durante el video.
El mensaje que dejó sobre las enfermedades mentales
En el cierre de su video publicado en 2023, buscó generar conciencia sobre los problemas de salud mental y cuestionó que se los minimizara en Internet. “El suicidio y las enfermedades mentales no son cringe, es algo preocupante”, expresó antes de anunciar que tenía previsto volver a transmitir.
Tras su muerte, distintos creadores de contenido compartieron mensajes de despedida y plantearon reflexiones sobre el acoso digital, la salud mental y la importancia de acompañar a quienes atraviesan situaciones difíciles.
Mientras continúa la investigación, la causa del fallecimiento permanece sujeta a la confirmación forense, por lo que las versiones difundidas en redes sociales no deben confundirse con conclusiones oficiales.
Temas
Te puede interesar
Quién era El Komanche, el streamer que trabajó con Rubius y dejó su huella junto a Ibai Llanos
Las Más Leídas
Dejá tu comentario