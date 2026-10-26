Muerte de Komanche: qué dice el informe preliminar y cuáles son las hipótesis

En octubre de 2023, publicó un video en YouTube en el que relató una experiencia personal relacionada con un intento de suicidio. La grabación comenzaba con una frase contundente: “Me llamo Carlos y hace un mes intenté suicidarme”.

En ese material, explicó que había interrumpido su tratamiento cuando consiguió mayor estabilidad económica a través de su trabajo en Internet. “Debí buscar ayuda y no lo hice”, reconoció durante el video.

El mensaje que dejó sobre las enfermedades mentales

En el cierre de su video publicado en 2023, buscó generar conciencia sobre los problemas de salud mental y cuestionó que se los minimizara en Internet. “El suicidio y las enfermedades mentales no son cringe, es algo preocupante”, expresó antes de anunciar que tenía previsto volver a transmitir.

Tras su muerte, distintos creadores de contenido compartieron mensajes de despedida y plantearon reflexiones sobre el acoso digital, la salud mental y la importancia de acompañar a quienes atraviesan situaciones difíciles.

Mientras continúa la investigación, la causa del fallecimiento permanece sujeta a la confirmación forense, por lo que las versiones difundidas en redes sociales no deben confundirse con conclusiones oficiales.