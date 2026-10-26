"Las enfermedades mentales existen": la reflexión de Spreen tras la muerte de Komanche

El mensaje de Spreen tras la muerte de Komanche

En su publicación, hizo hincapié en la necesidad de cuidar a los seres queridos y acompañar a quienes puedan estar atravesando situaciones difíciles, incluso cuando no lo expresan abiertamente. “Cuídense mucho y cuiden a todos sus seres queridos, cuiden a la gente que los rodea, porque nunca sabemos por lo que está pasando el otro”, expresó.