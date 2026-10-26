"Las enfermedades mentales existen": la reflexión de Spreen tras la muerte de Komanche
El streamer argentino expresó su dolor por la muerte del creador de contenido salvadoreño y recordó los desencuentros que lograron superar.
La muerte de Carlos Mauricio Gómez, conocido en las redes como Komanche, provocó una fuerte conmoción entre los creadores de contenido de habla hispana. Tras conocerse la noticia del fallecimiento del streamer salvadoreño, de 30 años, Spreen publicó un sentido mensaje de despedida en el que habló sobre la salud mental y llamó a prestar atención a las personas del entorno.
“Estoy hace horas devastado sin saber qué decir. Las enfermedades mentales existen, son reales y son una mierda”, escribió el argentino, quien compartió su tristeza por la pérdida de su colega.
El mensaje de Spreen tras la muerte de Komanche
En su publicación, hizo hincapié en la necesidad de cuidar a los seres queridos y acompañar a quienes puedan estar atravesando situaciones difíciles, incluso cuando no lo expresan abiertamente. “Cuídense mucho y cuiden a todos sus seres queridos, cuiden a la gente que los rodea, porque nunca sabemos por lo que está pasando el otro”, expresó.
Luego, dejó una reflexión sobre el valor del tiempo y la importancia de ayudar a los demás: “La vida es muy corta, algunas veces más corta de lo que imaginamos, disfrútenla, aprécienla y ayuden a los demás a que puedan apreciarla también”.
Spreen recordó su relación con Komanche
El streamer argentino también repasó el vínculo que había construido con Komanche. Aunque reconoció que en el pasado tuvieron diferencias por cuestiones relacionadas con los videojuegos, destacó que ambos pudieron resolverlas y volver a encontrarse años después. “Komanche, tuvimos nuestros roces por boludeces de jueguitos, supimos solucionarlas y años después pudimos reencontrarnos de nuevo”, recordó.
Además, lamentó que les hubiera quedado pendiente un encuentro durante La Velada del Año, el evento organizado por Ibai Llanos en el que participan figuras del mundo digital. “Me quedó pendiente darte lo que me habías pedido en la velada porque no pudimos encontrarnos, espero algún día volver a tener esa oportunidad”, agregó antes de despedirse: “Descansa en paz. Muchas fuerzas a todos sus familiares”.
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