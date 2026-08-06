Charlotte Caniggia fue fulminada en Gran Hermano y su reacción sorprendió a todos: "Yo no"
La mediática quedó directamente en placa tras la jugada de uno de sus compañeros y no tardó en apuntar contra dos participantes como posibles responsables.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una nueva noche de alto impacto cuando Big anunció que uno de los participantes había utilizado la nominación fulminante. La gran perjudicada fue Charlotte Caniggia, quien quedó automáticamente en placa y reaccionó con una mezcla de sorpresa y humor.
Frente a todos los jugadores, la voz del reality comunicó: "Quiero informarles algo importante. Alguien efectuó la nominación fulminante. Y la persona fulminada que no podrá ser votada porque ya se encuentra en placa es... Charlotte".
La reacción de Charlotte tras ser fulminada en Gran Hermano
Al escuchar su nombre, la hija de Claudio Paul Caniggia tardó unos segundos en comprender lo que estaba ocurriendo.
"¿Yo?", preguntó desconcertada. Instantes después entendió la situación y, entre risas, comentó: "Ah, me fulminó alguien. Me fulminó alguien, ok. Yo no fulminé a nadie".
Lejos de mostrarse angustiada, Charlotte volvió a apelar a su característico sentido del humor y lanzó: "¡Estoy fulminada! Es mi segunda vez, chicos".
A quién señaló como responsable
Más tarde, Santiago del Moro ingresó virtualmente a la casa y le consultó quién creía que había utilizado la fulminante en su contra.
"Yo creo que Sol o Pincoya, una de las dos", respondió sin dudar.
La respuesta no tardó en generar repercusiones. "No, jamás", retrucó Pincoya, mientras que Charlotte redobló la apuesta: "Sol, para mí fue Sol".
La acusación provocó un tenso cruce entre ambas participantes. "Qué bien que lee el juego esta chica, Dios", lanzó Sol con ironía.
Charlotte no dejó pasar el comentario y respondió con una chicana: "¡Ah, y productora ella, jura!".
"No, jugadora", la corrigió Sol, cerrando un intercambio que dejó en evidencia que la tensión dentro de la casa sigue creciendo a medida que el juego entra en una etapa cada vez más decisiva.
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