Charlotte Caniggia fue fulminada en Gran Hermano y su reacción sorprendió a todos: "Yo no"

Comenzó una nueva noche de nominación y Charlotte no puede votar tras ser fulminada



Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC con la conducción de @santiagodelmoro pic.twitter.com/iiedmBa9rC — Gran Hermano (@GranHermanoAr) August 6, 2026

A quién señaló como responsable

Más tarde, Santiago del Moro ingresó virtualmente a la casa y le consultó quién creía que había utilizado la fulminante en su contra.

"Yo creo que Sol o Pincoya, una de las dos", respondió sin dudar.

La respuesta no tardó en generar repercusiones. "No, jamás", retrucó Pincoya, mientras que Charlotte redobló la apuesta: "Sol, para mí fue Sol".

La acusación provocó un tenso cruce entre ambas participantes. "Qué bien que lee el juego esta chica, Dios", lanzó Sol con ironía.

Charlotte no dejó pasar el comentario y respondió con una chicana: "¡Ah, y productora ella, jura!".

"No, jugadora", la corrigió Sol, cerrando un intercambio que dejó en evidencia que la tensión dentro de la casa sigue creciendo a medida que el juego entra en una etapa cada vez más decisiva.