Sorpresa en Gran Hermano: un participante hizo la fulminante y estallaron las especulaciones
Santiago del Moro encendió las alarmas con un sugestivo mensaje en sus redes sociales y una charla dentro de la casa alimentó los rumores.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa una de sus semanas más intensas y, a horas de una nueva gala de nominación, una inesperada jugada amenaza con cambiar el rumbo del juego. Santiago del Moro reveló que alguien hizo la fulminante, una de las herramientas más poderosas del reality, aunque por el momento la identidad del protagonista sigue siendo un misterio.
Las especulaciones sobre quién pudo haber usado ese recurso comenzaron este miércoles, cuando Santiago del Moro publicó una historia en su cuenta de Instagram con una imagen acompañada de una sola palabra: "Fulminada". Como era de esperarse, el mensaje revolucionó a los fanáticos del programa, que rápidamente comenzaron a elaborar teorías sobre quién fue el responsable y quién habría quedado directamente en placa.
El video que alimentó todas las teorías de Gran Hermano
Poco después del posteo del conductor, los seguidores del reality viralizaron un video protagonizado por Yipio, en el que la participante habla frente a las cámaras y deja entrever que tomó una decisión de alto impacto.
"Estoy tratando de ser inteligente. Intenté hacer algo que no se si va a funcionar y no se si voy a quedar como una pelo...", expresó la uruguaya.
Sin dar mayores detalles, agregó: "Lo hice igual, veremos, lo van a ver después", una frase que muchos interpretaron como una referencia directa a la fulminante.
Si bien por ahora no hay confirmación oficial sobre quién realizó la jugada ni quién habría sido el destinatario, el mensaje de Del Moro y las palabras de Yipio fueron suficientes para que las redes sociales estallaran con todo tipo de hipótesis.
Esta noche, durante la gala de nominación, se conocerán los detalles de la maniobra y cómo quedará conformada una placa que promete ser una de las más calientes de la temporada. Con el juego entrando en su etapa decisiva, cada movimiento puede ser determinante para el futuro de los participantes dentro de la casa más famosa del país.
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