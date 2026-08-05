Sorpresa en Gran Hermano: un participante hizo la fulminante y estallaron las especulaciones

Si bien por ahora no hay confirmación oficial sobre quién realizó la jugada ni quién habría sido el destinatario, el mensaje de Del Moro y las palabras de Yipio fueron suficientes para que las redes sociales estallaran con todo tipo de hipótesis.

Esta noche, durante la gala de nominación, se conocerán los detalles de la maniobra y cómo quedará conformada una placa que promete ser una de las más calientes de la temporada. Con el juego entrando en su etapa decisiva, cada movimiento puede ser determinante para el futuro de los participantes dentro de la casa más famosa del país.