Internaron a la madre de un participante de Gran Hermano: "Pico de estrés y pre-infarto"
Se trata de Juanicar, uno de los jugadores que se encuentra en placa de nominados. Cabe señalar que Roxana ingresó en GH para el Congelados.
El clima dentro de Gran Hermano ya venía caldeado para Juanicar, quien afronta una semana crítica entre sus cruces recurrentes con el bando de Sol Abraham y el riesgo latente de ser eliminado por estar en placa. Sin embargo, el verdadero sacudón llegó desde afuera: se supo que su entorno cercano atraviesa un momento delicado.
Internaron a la madre de Juanicar de Gran Hermano
El periodista Mati Gonz reveló en sus redes que Roxana, madre del jugador, tuvo que ser hospitalizada de urgencia en su localidad. De acuerdo con su reporte, un pico de estrés descompensó a la mujer, obligándola a quedar bajo observación médica justo cuando su hijo atraviesa su etapa más turbulenta en el reality.
"Ro, mamá de Juanicar, internada en estos momentos en una clínica de su ciudad. Pico de estrés y un preinfarto. Le van a hacer estudios y mantenerla en observación. Dentro de todo se encuentra bien", escribió el comunicador en sus redes sociales, encendiendo las alarmas.
Por otro lado, reveló que "el padre de Juanicar pidió a la producción que se le avise al participante el estado de salud de su mamá". En este sentido, el periodista contó que "la producción decidió no avisarle nada y esperar hasta el lunes", algo que despertó severas críticas en redes sociales.
El colapso de Roxana no tardó en resonar con fuerza entre la audiencia del programa. No es para menos: el concursante viene caminando por la cuerda floja, acumulando discusiones severas —sobre todo con los aliados de Sol— y dividiendo las aguas como pocos en esta temporada.
Esa fricción permanente traspasó la pantalla e impactó de lleno en su círculo íntimo. Mientras el público debate cada jugada en redes sociales, sus seres queridos resisten la presión de un juego que terminó pasándole factura a su propia familia.
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