Bronca en redes sociales: la cuestionable reacción de Carina Zampini con una fan que despertó críticas

La secuencia comenzó a circular con fuerza en la mañana del sábado 20 de diciembre, cuando la actriz fue registrada mientras se retiraba a las apuradas de un lugar. En las imágenes se ve cómo, sin intención, la fan que la aguardaba la roza y provoca la caída de su bebida, que al golpear el piso queda agitada. La reacción de Zampini no tardó en llegar: con gestos de enojo y visiblemente molesta, expresó “¿y ahora qué hago? ¿La abro y me empapo?”, mientras la joven intentaba colaborar alcanzándole la bebida.