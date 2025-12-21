Bronca en redes sociales: la cuestionable reacción de Carina Zampini con una fan que despertó críticas
La actriz protagonizó una situación incómoda con una fan que la aguardaba para tomarse una foto y el video del momento despertó rechazo en redes sociales.
Carina Zampini quedó en el centro de la escena tras un incómodo cruce con una seguidora que intentó sacarse una foto con ella. El episodio protagonizado por la actriz terminó despertando una ola de críticas en redes sociales, dado que la artista se mostró demasiado molesta por un error de una seguidora.
La secuencia comenzó a circular con fuerza en la mañana del sábado 20 de diciembre, cuando la actriz fue registrada mientras se retiraba a las apuradas de un lugar. En las imágenes se ve cómo, sin intención, la fan que la aguardaba la roza y provoca la caída de su bebida, que al golpear el piso queda agitada. La reacción de Zampini no tardó en llegar: con gestos de enojo y visiblemente molesta, expresó “¿y ahora qué hago? ¿La abro y me empapo?”, mientras la joven intentaba colaborar alcanzándole la bebida.
El momento terminó de tensarse cuando la actriz cerró el intercambio con un seco “te agradezco, te la dejo”, frase que fue interpretada por muchos usuarios como una respuesta irónica o despectiva hacia la fan, que se había acercado de buena manera. El breve episodio fue suficiente para que el video se viralizara rápidamente y se multiplicaran los cuestionamientos, hasta convertir en tendencia en X la expresión “mala onda”, junto con el clip que acompaña.
Entre las reacciones más resonantes estuvo la del periodista Fede Flowers, quien manifestó su disgusto al escribir: “Siempre fuiste tan especial, Carina Zampini”. En la misma línea, Tomás Dente también apuntó contra la actriz y lanzó: “Más humildad, Carina Zampini. El medio ha sido muy generoso con vos. Bájense todos del pony, chiques. Todos”.
A estos comentarios se sumaron decenas de mensajes de usuarios que cuestionaron tanto la actitud de la actriz como la admiración que despierta. Algunos de los posteos más filosos fueron: “Pero la culpa es de la piba, ¿cómo vas a admirar a Carina Zampini? Jajajaja, país totalmente roto”; “Que se joda por ser fan de Carina Zampini. Que se busque un ídolo honesto”; y “lo llamativo es que Carina Zampini tenga fans en realidad”.
