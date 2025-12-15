Fuera de lugar: el desubicado comentario de Sofía Gonet a Diego Poggi sobre su sexualidad
La influencer no hizo más que poner incómodo al conductor en la alfombra roja de los Martín Fierro de Streaming y rápidamente se volvió viral en redes sociales.
Como ocurre habitualmente, las distintas galas de los premios Martín Fierro dejan momentos épicos, perlitas y otros episodios catalogados, a menudo, como "olvidables". En los galardones al Streaming, una de esas ocasiones virales pero olvidables fue protagonizada por Sofía Gonet -más conocida como "La Reini"- que, además de estar envuelta en un escándalo con su ex Homero Pettinato, puso totalmente incómodo a Diego Poggi al referirse a su sexualidad.
Mientras hablaban en la alfombra roja sobre moda, la joven señaló: "Es que es más cosa de las chicas, de las chicas y los gays el tema de los looks...". Ante esto, el conductor señaló entre risas: "Yo soy (gay), pero no... soy trucho, no me sale", dando a entender que no le interesa en absoluto la moda o el atuendo que las estrellas puedan lucir.
"¿Vos sos gay?", exclamó con total sorpresa La Reini, a lo que Poggi respondió intentando ponerle humor: "Depende el día". No conforme, Sofi continuó: "¿Pero sos bisexual?". Visiblemente incómodo, el conductor contestó: "No, no, hago lo que puedo... ¡Besos a mi familia!".
"Ay, no sabía... pero ¿cómo que no te gusta la moda si sos gay?", insistió la influencer. "Tampoco me gusta el fútbol", replicó Poggi, dejando en claro que su sexualidad no tiene nada que ver con los gustos que la gente habitualmente le asigna a cada género.
"Pero está bueno Diego...", intervino Lucila "La Tora" Villar para pasar el mal momento de la mejor manera.
Pedro Rosemblat ganó el MF y lanzó un filoso mensaje para Carajo que dejó mudos a todos
Pedro Rosemblat fue uno de los grandes protagonistas de la noche en los Martín Fierro de streaming al recibir el premio a Mejor programa político por Industria Nacional, el ciclo que se emite por Gelatina. Al momento de tomar la palabra, el conductor combinó agradecimiento, humor y una crítica punzante que rápidamente se viralizó.
Durante su discurso, Rosemblat destacó el nivel de la terna y reconoció a sus colegas, aunque no dejó pasar la oportunidad de marcar diferencias. “Compartimos la terna con excelentes programas. A mí particularmente me produce especial alegría, ganarle a Carajo que de los canales financiados con los fondos reservados de la SIDE es mi favorito”, expresó, provocando diversas muecas en los rostros, aplausos y comentarios cruzados en la sala.
El descargo reflejó el tono característico de Industria Nacional, un programa que se consolidó por su mirada crítica, su identidad marcada y su fuerte llegada a la audiencia del streaming político. Con ese mensaje, Rosemblat no solo celebró el premio, sino que reafirmó el posicionamiento editorial del ciclo y de la señal Gelatina.
