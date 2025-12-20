MinutoUno

Así celebró Javier Milei el nuevo título de Estudiantes de La Plata: el posteo en redes sociales

Política

El primer mandatario mostró su alegría luego de que el Pincha alzara el Trofeo de Campeones 2025, tras vencer a Platense en San Nicolás.

Así celebró Javier Milei el nuevo título de Estudiantes de La Plata: el posteo en redes sociales

Estudiantes de la Plata se alzó con un nuevo título este sábado: venció por 2-1 a Platense, con doblete de Lucas Alario, y obtuvo el Trofeo de Campeones 2025, un galardón que se disputan los ganadores del Torneo Apertura (primer semestre del año) y el Clausura (torneo doméstico del segundo semestre).

Si bien el Calamar abrió el marcador, el ex River llegó en el segundo tiempo con dos goles -uno de ellos en el minuto 91- para seguir llenando la vitrina del Pincha.

Tras el triunfo del equipo de La Plata, el presidente Javier Milei se mostró contento en redes sociales y lanzó un escueto pero contundente mensaje para celebrar: "EdeLP! Fin", apoyándose en la abreviatura del nombre del club y en el ya conocido cierre de tuit que popularizó Manuel Adorni, el ahora jefe de Gabinete.

image

Cómo quedó Estudiantes en la tabla de títulos del fútbol argentino

Luego de vencer a Platense en este duelo decisivo que se llevó a cabo en el Estadio Único de San Nicolás, el Pincha alzó su título N°19, lo que lo dejó por encima de Huracán y Rosario Central, dada la preponderancia de sus títulos internacionales.

estudiantes alario
  • Boca: 74 títulos (52 locales y 22 internacionales)
  • River: 72 títulos (54 locales y 18 internacionales)
  • Independiente: 45 títulos (25 locales y 20 internacionales)
  • Racing: 41 títulos (33 locales y 8 internacionales)
  • San Lorenzo: 22 títulos (17 locales y 5 internacionales)
  • Vélez: 19 títulos (14 locales y 5 internacionales)
  • Estudiantes: 19 títulos (13 locales y 6 internacionales)
  • Huracán: 13 títulos (13 locales)
  • Rosario Central: 13 títulos (12 locales y 1 internacional)
  • Newell’s: 9 títulos (9 locales y 0 internacionales)
  • Lanús: 7 títulos (5 locales y 2 internacionales)
  • Argentinos Juniors: 5 títulos (3 locales y 2 internacionales)
  • Arsenal: 5 títulos (3 locales y 2 internacional)
  • Quilmes: 3 títulos (3 locales)
  • Defensa y Justicia: 2 títulos (2 internacionales)
  • Gimnasia: 2 títulos (2 locales)
  • Banfield: 2 títulos (2 locales)
  • Sportivo Barracas: 2 títulos (2 locales)
  • Ferro: 2 títulos (2 locales)
  • Talleres: 2 títulos (uno local y uno internacional)
  • Central Córdoba: 1 título (local)
  • Chacarita: 1 título (local)
  • Dock Sud:1 título (local)
  • Patronato: 1 título (local)
  • Colón: 1 título (local)
  • Tigre: 1 título (local)
  • Atlanta: 1 título (local)
  • San Martín de Tucumán: 1 título (local)
  • Nueva Chicago: 1 título (local)
  • Estudiantes de Buenos Aires: 1 título (local)
  • Central Córdoba: 1 título (local)
  • Platense: 1 título (local)
  • Tiro Federal: 1 título (local)
  • Atlético Tucumán: 1 título (local)
  • Independiente Rivadavia: 1 título (local)

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas