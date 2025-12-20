Así celebró Javier Milei el nuevo título de Estudiantes de La Plata: el posteo en redes sociales

Estudiantes de la Plata se alzó con un nuevo título este sábado: venció por 2-1 a Platense, con doblete de Lucas Alario, y obtuvo el Trofeo de Campeones 2025, un galardón que se disputan los ganadores del Torneo Apertura (primer semestre del año) y el Clausura (torneo doméstico del segundo semestre).