Así celebró Javier Milei el nuevo título de Estudiantes de La Plata: el posteo en redes sociales
El primer mandatario mostró su alegría luego de que el Pincha alzara el Trofeo de Campeones 2025, tras vencer a Platense en San Nicolás.
Estudiantes de la Plata se alzó con un nuevo título este sábado: venció por 2-1 a Platense, con doblete de Lucas Alario, y obtuvo el Trofeo de Campeones 2025, un galardón que se disputan los ganadores del Torneo Apertura (primer semestre del año) y el Clausura (torneo doméstico del segundo semestre).
Si bien el Calamar abrió el marcador, el ex River llegó en el segundo tiempo con dos goles -uno de ellos en el minuto 91- para seguir llenando la vitrina del Pincha.
Tras el triunfo del equipo de La Plata, el presidente Javier Milei se mostró contento en redes sociales y lanzó un escueto pero contundente mensaje para celebrar: "EdeLP! Fin", apoyándose en la abreviatura del nombre del club y en el ya conocido cierre de tuit que popularizó Manuel Adorni, el ahora jefe de Gabinete.
Cómo quedó Estudiantes en la tabla de títulos del fútbol argentino
Luego de vencer a Platense en este duelo decisivo que se llevó a cabo en el Estadio Único de San Nicolás, el Pincha alzó su título N°19, lo que lo dejó por encima de Huracán y Rosario Central, dada la preponderancia de sus títulos internacionales.
- Boca: 74 títulos (52 locales y 22 internacionales)
- River: 72 títulos (54 locales y 18 internacionales)
- Independiente: 45 títulos (25 locales y 20 internacionales)
- Racing: 41 títulos (33 locales y 8 internacionales)
- San Lorenzo: 22 títulos (17 locales y 5 internacionales)
- Vélez: 19 títulos (14 locales y 5 internacionales)
- Estudiantes: 19 títulos (13 locales y 6 internacionales)
- Huracán: 13 títulos (13 locales)
- Rosario Central: 13 títulos (12 locales y 1 internacional)
- Newell’s: 9 títulos (9 locales y 0 internacionales)
- Lanús: 7 títulos (5 locales y 2 internacionales)
- Argentinos Juniors: 5 títulos (3 locales y 2 internacionales)
- Arsenal: 5 títulos (3 locales y 2 internacional)
- Quilmes: 3 títulos (3 locales)
- Defensa y Justicia: 2 títulos (2 internacionales)
- Gimnasia: 2 títulos (2 locales)
- Banfield: 2 títulos (2 locales)
- Sportivo Barracas: 2 títulos (2 locales)
- Ferro: 2 títulos (2 locales)
- Talleres: 2 títulos (uno local y uno internacional)
- Central Córdoba: 1 título (local)
- Chacarita: 1 título (local)
- Dock Sud:1 título (local)
- Patronato: 1 título (local)
- Colón: 1 título (local)
- Tigre: 1 título (local)
- Atlanta: 1 título (local)
- San Martín de Tucumán: 1 título (local)
- Nueva Chicago: 1 título (local)
- Estudiantes de Buenos Aires: 1 título (local)
- Central Córdoba: 1 título (local)
- Platense: 1 título (local)
- Tiro Federal: 1 título (local)
- Atlético Tucumán: 1 título (local)
- Independiente Rivadavia: 1 título (local)
