La curiosa pregunta que llamó la atención en redes sociales: ¿conviene hacer ejercicios estando resfriado?

En cambio, si aparecen síntomas por debajo del cuello, como fiebre, dolores musculares, fatiga intensa o malestar general, lo más recomendable es suspender cualquier entrenamiento.

En este contexto, conviene bajar un cambio. Un cuadro viral no es el momento para exigir el cuerpo ni perseguir récords personales. El organismo está concentrado en la recuperación y necesita energía para hacerlo.

Por eso, lo más indicado es optar por caminatas suaves, bicicleta fija a ritmo tranquilo, movilidad articular o estiramientos leves, siempre escuchando las señales del cuerpo y priorizando la salud por sobre cualquier rutina.