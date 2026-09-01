Bronca en redes sociales tras polémica declaración de Flor Vigna: "Tengo un poquito de autismo"
En medio de una charla con uno de sus compañeros, hizo una inesperada referencia al autismo y sus palabras provocaron repercusión en redes sociales.
Flor Vigna lleva semanas encerrada en La Casa de los Famosos México, el reality de Televisa que desde el 26 de julio registra las 24 horas la convivencia entre distintas celebridades. La distancia de su país, los conflictos cotidianos con sus compañeros y la presión constante del juego configuran un escenario de alta tensión emocional, donde los recuerdos y aspectos personales terminan quedando expuestos.
Fue en ese contexto que la argentina protagonizó una conversación que rápidamente generó repercusión en redes. Mientras hablaba con uno de sus compañeros, Vigna hizo referencia a su propia salud y sorprendió al introducir el autismo en medio del intercambio.
La declaración que sorprendió a sus compañeros
“Yo tengo un poquito de autismo y siento que es una cuestión mental, ¿viste? Que si vos lo querés superar, lo podés superar”, expresó Flor durante la charla.
Su compañero reaccionó de inmediato y cuestionó lo que acababa de escuchar: “No, yo no te veo autista.”
Lejos de abandonar el tema, la artista intentó explicar su percepción y aclaró: “Pero se me va a veces un poquito.”
Sin embargo, el hombre volvió a insistir con su postura: “Tú no eres autista.”
Flor Vigna cerró el intercambio con una reflexión que luego concentró buena parte de los comentarios en redes sociales: “Yo sé que lo re puedo superar porque lo supero, pero pensé que lo podía superar más fácil”.
Sus dichos generaron debate entre los espectadores del reality, especialmente por la manera en la que vinculó el autismo con la posibilidad de “superarlo”. La escena volvió a poner el foco sobre el impacto que tiene el aislamiento y la exposición permanente de La Casa de los Famosos México sobre quienes participan del programa.
La reacción en redes
Las palabras de Flor Vigna circularon rápidamente y el clip comenzó a replicarse en distintas plataformas, donde recibió numerosas críticas por la forma en la que se refirió al autismo. La caracterización de la condición como algo que puede “superarse” mediante voluntad propia fue uno de los puntos que más rechazo generó entre los usuarios.
“Flor Vigna diciendo que es media autista pero que es algo mental que si te lo propones, podés superarlo… BYEEE”, escribió un usuario.
Otro fue más directo: “¿Cómo va a ser tan ignorante? ¿Superar qué? ¡No es un problema emocional!”.
“Una no quiere bardearla pero un poco se lo busca”, sumó alguien más.
Los comentarios oscilaron entre la indignación y la ironía. “Semejante burrada dijo. Ella busca caer mal”, escribió otro usuario.
También hubo quienes cuestionaron el origen de la afirmación realizada por la participante y apuntaron directamente al supuesto diagnóstico al que hizo referencia durante la conversación: “Realmente la empatía a marzo. ¿Qué diagnóstico le dieron en ChatGPT?”.
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