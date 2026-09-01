Bronca en redes sociales tras polémica declaración de Flor Vigna: "Tengo un poquito de autismo"

Sin embargo, el hombre volvió a insistir con su postura: “Tú no eres autista.”

Flor Vigna cerró el intercambio con una reflexión que luego concentró buena parte de los comentarios en redes sociales: “Yo sé que lo re puedo superar porque lo supero, pero pensé que lo podía superar más fácil”.

Sus dichos generaron debate entre los espectadores del reality, especialmente por la manera en la que vinculó el autismo con la posibilidad de “superarlo”. La escena volvió a poner el foco sobre el impacto que tiene el aislamiento y la exposición permanente de La Casa de los Famosos México sobre quienes participan del programa.

La reacción en redes

Las palabras de Flor Vigna circularon rápidamente y el clip comenzó a replicarse en distintas plataformas, donde recibió numerosas críticas por la forma en la que se refirió al autismo. La caracterización de la condición como algo que puede “superarse” mediante voluntad propia fue uno de los puntos que más rechazo generó entre los usuarios.

“Flor Vigna diciendo que es media autista pero que es algo mental que si te lo propones, podés superarlo… BYEEE”, escribió un usuario.

Otro fue más directo: “¿Cómo va a ser tan ignorante? ¿Superar qué? ¡No es un problema emocional!”.

“Una no quiere bardearla pero un poco se lo busca”, sumó alguien más.

Los comentarios oscilaron entre la indignación y la ironía. “Semejante burrada dijo. Ella busca caer mal”, escribió otro usuario.

También hubo quienes cuestionaron el origen de la afirmación realizada por la participante y apuntaron directamente al supuesto diagnóstico al que hizo referencia durante la conversación: “Realmente la empatía a marzo. ¿Qué diagnóstico le dieron en ChatGPT?”.