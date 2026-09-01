La periodista mexicana que entrevistó a Tini Stoessel quedó en medio de un escándalo: "La mandaron a callar"

Qué habría pedido el equipo de Tini tras la entrevista

Según relató Varela, desde el programa buscaron contactar a la comunicadora para entrevistarla después de la repercusión que habían tenido sus preguntas y las respuestas de la cantante.

"Estábamos tratando de buscarla para hablar con ella y lo que nos dice es que estaba hablando con el todo equipo de managment que maneja a Tini allá y le pidieron por favor que no de notas a la prensa y no hable con nadie", aseguró la panelista.

De acuerdo con su versión, la preocupación del entorno de Stoessel estaría relacionada con la interpretación que recibieron algunos de los dichos de la cantante una vez que comenzaron a circular fuera de la entrevista completa.

"Estaban muy atentos porque muchas de las frases de Tini se habían sacado de contexto y había causado mucho revuelo mediático a este supuesto silencio que quiere tener Tini, así que no la dejan hablar. La mandaron a callar", agregó Varela.

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La periodista remarcó que la entrevista original no habría tenido como objetivo generar una controversia alrededor de la vida privada de la artista.

"Hizo una entrevista de buena fe con la artista que va a estar ahí, tampoco dijo nada grave. Pero como esa nota se viralizó por todos lados, no quieren que la periodista hable de cómo la vio a Tini", explicó.

El mensaje de la periodista que entrevistó a Tini Stoessel

En medio de las versiones, también se conoció la respuesta que la comunicadora mexicana habría enviado cuando intentaron convocarla para hablar públicamente sobre lo sucedido.

Lejos de cerrar definitivamente la posibilidad de brindar una entrevista, explicó que primero debía mantener una reunión para analizar la situación generada alrededor de la nota.

"Me encantaría poder conversar con ustedes. Por el momento no estoy dando entrevistas ni declaraciones porque hoy tengo una reunión para definir cómo proceder con todo lo que ha surgido alrededor de la entrevista y quiero manejar todo con mucho cuidado", señaló.

El mensaje sumó así un nuevo elemento a la polémica, aunque hasta el momento la periodista evitó brindar mayores precisiones públicamente sobre las conversaciones que habría mantenido con el equipo de la cantante.

El conflicto familiar que rodea a Tini Stoessel

La repercusión de la entrevista se produjo mientras continúan trascendiendo versiones sobre la interna de Tini con sus padres y el manejo de diferentes aspectos de su carrera y patrimonio.

Sobre este punto, Yanina Latorre había asegurado en SQP que la intención inicial de la artista era mantener el conflicto dentro del ámbito privado.

“Le hubiera encantado que esto no pasara, este proceso viene desde hace cuatro meses, pero se vio en la obligación de permitir que se filtre porque había muchas piedras en el camino. Ella cree que el papá le decía todo que sí porque después se le pasaba”, contó.

Según la versión brindada por la conductora, la cantante habría comenzado a sentir que las respuestas que recibía no se traducían en los cambios que pretendía realizar.

“Ella siente que la entretenían”, afirmó.

Entre las situaciones mencionadas aparecieron cuestiones como el límite de su tarjeta de crédito y su participación en reuniones vinculadas con la empresa.

Latorre también sostuvo que Tini habría intentado evitar que las diferencias familiares terminaran convirtiéndose en un tema público.

"Ella se encargó de llamar uno por uno de la familia para que esto no suceda, pero no obtuvo resultados. No está haciendo nada malo, era todo más sencillo”, expresó.

En medio de la exposición que tomó la situación, también reveló cuál habría sido la postura de Alejandro Stoessel frente a la repercusión: “No quiere que lo nombre en ningún lado”.

La decisión que Tini buscaría tomar sobre su carrera

Otro de los puntos que habría generado diferencias estaría relacionado con las personas que rodearon profesionalmente a la cantante a lo largo de los últimos años.

“Tini siente que, en la vida de sus padres, todos son descartables. Cada vez que alguien entró a la suya, ya sea Rodrigo, asistentes, productores, si a ellos les convenía para seguir teniéndola cerca y dominándola, bien. Pero si alguien no los ayudaba a ellos, los descartaba. Se sentía incómoda porque le venían subiendo y bajando productoras, ahora quiere elegir su equipo”, concluyó Latorre.

En ese contexto, la entrevista realizada en México terminó adquiriendo una repercusión mucho mayor a la prevista, especialmente después de que algunos de sus fragmentos fueran relacionados con el conflicto familiar.

Ahora, la atención también quedó puesta sobre la periodista que estuvo cara a cara con Tini y en qué decidirá hacer después de la reunión que, según explicó, mantendría para determinar cómo manejar todo lo surgido alrededor de la entrevista.