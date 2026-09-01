"Me chupa...": el polémico exabrupto de Martín Cirio sobre Lionel Messi

Martín Cirio explicó por qué no se emocionó con el retiro de Messi

A medida que avanzaba la transmisión, Cirio intentó interiorizarse sobre lo ocurrido y comenzó a leer información relacionada con el futbolista.

En ese momento reconoció que no podía mostrar una emoción que realmente no sentía, debido a que nunca tuvo un vínculo especial con el fútbol.

“Ay perdón, es que le juro, el fútbol me pasa que me interpela tan poco que no puedo ni siquiera fingir, fingir emoción me refiero”, sostuvo.

El streamer también pareció advertir rápidamente la repercusión que podían alcanzar sus palabras y bromeó sobre las posibles críticas que recibiría por meterse con una figura de la magnitud de Messi.

“Me van a refunar, además con Messi no se mete nadie, ni yo, ni yo”, comentó durante el vivo.

Cirio volvió entonces a aclarar que su reacción no estaba dirigida personalmente contra el futbolista, sino que respondía exclusivamente al poco interés que siente por ese deporte.

“No voy a fingir una emoción que no tengo chicos, pero no por Messi, sino porque el fútbol no hay nada que me interpele menos en la vida, pero nada”, explicó.

Pese al tono inicial de sus declaraciones, terminó mostrando respeto por la importancia que la decisión tiene para el propio jugador y para quienes siguieron su trayectoria.

“Entiendo y banco, y le mando un abrazo gigante”, agregó.

La advertencia de Martín Cirio tras sus dichos sobre Messi

Sobre el cierre del fragmento, el streamer volvió a recurrir al humor para referirse a la situación y a la posibilidad de que sus comentarios provocaran una reacción negativa en las redes.

“Messi me la bajaste, venía en un stream como súper arriba”, señaló antes de rematar: “La funa te respira la nuca”.

De esta manera, lo que comenzó como una reacción espontánea al enterarse de la noticia en pleno vivo terminó convirtiéndose en uno de los momentos más llamativos de la transmisión.

Cirio dejó en claro que su falta de emoción no respondía a una crítica hacia Messi, sino a su escaso interés por el fútbol, aunque sus primeras palabras no pasaron inadvertidas y rápidamente pusieron el foco sobre su particular manera de reaccionar ante la noticia.

La carta completa del retiro de Lionel Messi

En su misiva final, el máximo goleador histórico de la Albiceleste le dedicó palabras de profundo agradecimiento a su familia, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a los millones de fanáticos que lo respaldaron durante dos décadas de trayectoria.

A continuación, el mensaje íntegro publicado por el capitán:

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil.

Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes."