Líderes del rating: Argenzuela impone su ritmo en la tarde y C5N se consolida en la cima
La pantalla de C5N ratifica su fuerte arraigo en la audiencia de noticias y vuelve a marcar diferencias frente a sus competidores.
La franja horaria de la tarde en la televisión por cable continúa mostrando un claro dominador. Emitido de 16 a 18 en vivo por la pantalla de C5N, Argenzuela volvió a desplegar su peso específico en la agenda periodística y se adueñó del primer puesto en materia de rating.
De acuerdo con los registros de la medidora Ibope, el ciclo conducido por Jorge Rial alcanzó picos que rondaron los 2,4 puntos de rating, sacándole una ventaja considerable a sus inmediatos perseguidores. En esa misma franja, TN se ubicó segundo con 1,99 puntos, seguido más atrás por A24 con 1,43 y Crónica con 1,01 unidades.
Una fórmula consolidada y el liderazgo de C5N
El suceso de audiencia del programa se sustenta en una combinación de rigor informativo, debate político candente y dosis justas de humor, articulados por un equipo periodístico de primer nivel integrado por Mauro Federico, Paulo Kablan, Sofía Caram, Mauro Fulco, Diego Brancatelli y Rosario Ayerdi.
Este rendimiento particular se enmarca en un momento de gran fortaleza para la emisora. Tomando el bloque general de lunes a viernes entre las 12 y las 00 horas, C5N volvió a consagrarse como la señal de noticias más elegida al promediar 2,05 puntos de rating, ratificando la preferencia del público por su cobertura de la realidad socioeconómica y política del país.
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