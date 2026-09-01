Líderes del rating: Argenzuela impone su ritmo en la tarde y C5N se consolida en la cima

Este rendimiento particular se enmarca en un momento de gran fortaleza para la emisora. Tomando el bloque general de lunes a viernes entre las 12 y las 00 horas, C5N volvió a consagrarse como la señal de noticias más elegida al promediar 2,05 puntos de rating, ratificando la preferencia del público por su cobertura de la realidad socioeconómica y política del país.