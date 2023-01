BTS, "Yet to come in cinemas": todo lo que tenés que saber

BTS Yet To Come In Cinemas | 1, 2, 3 y 4 de febrero en Cinemark

El 19 de diciembre, días después de la despedida de Jin por el servicio militar, Big Hit sorprendió a ARMY con el anuncio de la proyección global en pantalla gigante del último concierto de BTS.

ARMY ya puede comprar las entradas para la película “Yet to come in cinemas” en Argentina . Una de las cadenas de cines ya abrió la preventa. Cabe recordar que habrá cuatro días de proyección desde el 1 hasta el 4 de febrero. La cuenta de Twitter de la fanbase BTS en Argentina (@BTSenARG) explió el paso a paso de la compra.

Cómo comprar entradas para “Yet to come in cinemas”

https://twitter.com/BTSenARG/status/1612497149195059200 Pequeño tutorial de como adquirir sus entradas para ver #YetToComeInCinemas en @CinemarkHoyts desde la página web



(Abrimos hilo) — BTS En ARGENTINA (@BTSenARG) January 9, 2023

https://twitter.com/BTSenARG/status/1612497157176627234 Al entrar en la pagina deben hacer click en el banner que les aparece en la pagina de inicio#YetToComeInCinemas pic.twitter.com/eHe5gk89q4 — BTS En ARGENTINA (@BTSenARG) January 9, 2023

https://twitter.com/BTSenARG/status/1612497163530997778 Una vez seleccionada la película eligen su cine de preferenciahttps://t.co/qWuXwz9DXb#YetToComeInCinemas pic.twitter.com/loYqH3XJqD — BTS En ARGENTINA (@BTSenARG) January 9, 2023

https://twitter.com/BTSenARG/status/1612497174020952092 Ya seleccionado el día y horario le dan a "Comprar" y si no están registradxs a Cinemark Hoyts se pueden hacen una cuenta completamente gratuita ingresando un mail y sus datos.#YetToComeInCinemas — BTS En ARGENTINA (@BTSenARG) January 9, 2023

https://twitter.com/BTSenARG/status/1612497186171899905 Le dan a "Siguiente" y esta parte es opcional, ya que pueden o no adquirir algún combo, bebida o golosina para la función #YetToComeInCinemas pic.twitter.com/mDhgjtNdWw — BTS En ARGENTINA (@BTSenARG) January 9, 2023

https://twitter.com/BTSenARG/status/1612497195923836928 Es MUY IMPORTANTE no compartir ni el QR ni el código, sino alguien les puede robar su entrada.

También tengan en cuenta que en cada paso tienen un tiempo limite de 5 minutos. Si ese tiempo expira deberán hacer todo de vuelta. #YetToComeInCinemas — BTS En ARGENTINA (@BTSenARG) January 9, 2023

Cómo fue Yet to come in Busan

El 15 de octubre de 2022 en el ASAID Main Stadium, “Yet to come in Busan” fue un evento que la popular agrupación realizó en vivo y completamente gratis para apoyar la candidatura de Corea del Sur como sede a la Expo Mundial 2030.

Más de 50.000 personas escucharon y vieron a las superestrellas del k-pop interpretando sus hits. Entre estas figuraron 3.000 invitados especiales que fueron ubicados en primera zona.

De la mano de este megaevento, Jimin, Jin, Suga, Jungkook, V, RM y J-Hope también deleitaron a sus ARMY gracias a la transmisión en vivo oficial vía Weverse y Naver Now.

Además de reforzar la candidatura de Busan, “Yet to come” fue una despedida entre ARMY y BTS. Dos días después de celebrar el histórico concierto,Big Hit confirmó que los integrantes irían al servicio militar.

De acuerdo al comunicado de Big Hit, agencia de BTS, el estreno de “Yet to come in cinemas” será el 1 de febrero del 2023 en todo el mundo.

Venta de entradas para ver “Yet to come in Busan” en cines

La venta de boletos para ver “Ye to come in Busan” en pantalla grande iniciará en simultáneo a nivel global a la 9.00 a. m. (KST) del 11 de enero. Sin embargo, debes considerar la diferencia horaria de tu país con Corea del Sur.

Perú, Colombia y Ecuador : 7.00 p. m. del martes 10 de enero

: 7.00 p. m. del martes 10 de enero México, Guatemala y El Salvador : 6.00 p. m. del martes 10 de enero

: 6.00 p. m. del martes 10 de enero Argentina, Chile y Brasil: 8.00 p. m. del martes 10 de enero

Lista de canciones de “Yet to come in Busan”

Los ídolos coreanos interpretaron varios hits que lanzaron en casi 10 años de carrera grupal. Entre las canciones del setlist figuraron “Butter”, “MIC Drop”, “Dynamite” y “Yet to come”, su más reciente tittle.

“MIC Drop”

“Run BTS”

“Run”

“Save me”

“Zero O’Clock”

“Butterfly”

“UGH!”

“Cypher Pt.3 Killer”

“Dynamite”.

“Boy with luv”

“Butter”

“Ma city”

“Dope”

“FIRE”

“IDOL”

“Epilogue: young forever”

“For youth”

“Spring day”

“Yet to come”

Cómo ver “BTS Yet to come” en Argentina

Esta es la lista de países y cines que ya anunciaron por sus plataformas digitales que participarán en la proyección del concierto.