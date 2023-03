Salió la BZRP Music Session #54 y ya superó los 2 millones de visualizaciones en menos de una hora

Como es habitual, el productor argentino de 24 años dio aviso en sus redes sociales que ya estaba disponible la nueva canción y, en minutos, se llenó de reacciones por parte de los fanáticos.

Lo cierto es que bajo el lema de inicio sobre que "asesina los ritmos", Arcángel impulsa frases verdaderamente pegadizas y picantes, haciéndose reiteradas referencias a su éxito con el rap: "Para viajar el mundo con el rap que tengo a mi no me hace falta una visa, llegamos a Italia y con nuestra presencia enderezamos la Torre de Pisa".

Además, se refiere al fútbol argentino y sus grandes figuras: "Este flow legendario no tiene adversario, como Maradona en la cancha". En este sentido, hace una comparación entre el éxito de la Selección argentina y su propio despliegue profesional: "Me junté con el Biza Biza, combinación de Dybala con Leo, la competencia la palto (parto) y como el Dibu por el bicho me paso el trofeo".

Cabe señalar que aunque resulta muy interesante el planteo de Bzrp y Arcángel, muchos seguidores del productor advierten que no será fácil alcanzar la vara alta que dejó la sesión con Shakira, la cual rompió numerosos récords, convirtiéndose en un verdadero adoquín sobre la cabeza de su pareja, Gerard Piqué.