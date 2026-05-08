El rey de España distinguirá a Mirtha Legrand con la Cruz de Oficial de la Real Orden de Isabel la Católica
La diva de la televisión y el cine será galardonada con la distinción civil más importante que entrega ese país tanto a nacionales como a extranjeros.
A principios de año una versión circuló por los medios dedicados a los chimentos: que Mirtha Legrand había recibido un llamado telefónico del mismísimo rey de España, Felipe VI, quien habría ponderado la trayectoria de la diva argentina.
“Al parecer el rey dará una orden de honor, como la que ya tiene en Francia Mirtha por su trayectoria”, señalaba la panelista de ‘Intrusos’ Paula Varela, lo que muchos creían casi un dislate destinado a ser desmentido por la realidad.
Sin embargo, pasó todo lo contrario a lo que muchos agoreros pronosticaban: ahora quedó confirmado que la corona española le otorgará a la actriz y conductora la Cruz de Oficial de la Real Orden de Isabel la Católica, la distinción civil más importante que entrega ese país tanto a nacionales como a extranjeros.
Se trata de una condecoración que reconoce a quienes realizan aportes extraordinarios de carácter civil, especialmente a quienes contribuyen a fortalecer los vínculos entre España y la comunidad iberoamericana.
Fue creada en 1815 por el rey Fernando VII bajo el nombre de Real y Americana Orden de Isabel la Católica para premiar “la lealtad acrisolada a España” y los servicios prestados en favor de los territorios americanos y ultramarinos y en 1847 fue reorganizada para adoptar su denominación actual.
Eva Perón, Lola Membrives, la diplomática Susana Malcorra, Isabel Perón y la empresaria Juliana Awada, entre otras, se encuentran entre las figuras argentinas de la cultura, política y la diplomacia que recibieron el galardón otorgado por la corona de España en reconocimiento a sus aportes.
Mirtha, por cierto, regresará a la televisión el próximo sábado después de un breve periodo de recuperación para encabezar su ya clásica mesaza, donde volverá a reunir personalidades para debatir sobre la actualidad con la agudeza que le es habitual.
Según trascendió, allí estarán la cantante Elena Roger, los actores Juan Leyrado y Mariano Martínez y la humorista Fernanda Metilli.
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