El rey de España distinguirá a Mirtha Legrand con la Cruz de Oficial de la Real Orden de Isabel la Católica

Fue creada en 1815 por el rey Fernando VII bajo el nombre de Real y Americana Orden de Isabel la Católica para premiar “la lealtad acrisolada a España” y los servicios prestados en favor de los territorios americanos y ultramarinos y en 1847 fue reorganizada para adoptar su denominación actual.

Eva Perón, Lola Membrives, la diplomática Susana Malcorra, Isabel Perón y la empresaria Juliana Awada, entre otras, se encuentran entre las figuras argentinas de la cultura, política y la diplomacia que recibieron el galardón otorgado por la corona de España en reconocimiento a sus aportes.

Mirtha, por cierto, regresará a la televisión el próximo sábado después de un breve periodo de recuperación para encabezar su ya clásica mesaza, donde volverá a reunir personalidades para debatir sobre la actualidad con la agudeza que le es habitual.

Según trascendió, allí estarán la cantante Elena Roger, los actores Juan Leyrado y Mariano Martínez y la humorista Fernanda Metilli.