El momento en que Pamela Francescato le regaló un mate al papa León XIV en nombre de C5N
La periodista le entregó el obsequio al Santo Padre, cuando aún ambos estaban a bordo del avión que trasladó al sumo pontífice de Roma a Montevideo.
Este viernes, a las 16:20, el papa León XIV llegó a Uruguay, en un vuelo que lo trasladó desde Roma y marcó el inicio de su gira por Sudamérica. A bordo del vuelo de ITA Airways iba también Pamela Francescato, la periodista de C5N que no perdió la oportunidad de dejarle unas sentidas palabras al Santo Padre.
"Estamos muy contentos por su rápida recuperación, porque lo estábamos esperando con muchas ganas", comenzó indicando la comunicadora y enviada especial.
Y añadió: "Le traje un regalo del canal donde trabajo, C5N, un canal muy comprometido con la realidad social y con las personas que sufren, como usted, que alza su voz por los que no tienen voz", dejando el obsequio en manos del sumo pontífice.
Finalmente, sumó: "Para nosotros, el mate -que usted conoce- es sinónimo de amistad, de encuentro y de tender puentes. Sé que lo conoce. ¿Le gusta el marte?, preguntó, a lo que el papa León XIV respondió que sí, dado que ya lo había probado en otra oportunidad.
La cuenta regresiva para la llegada a la Argentina
La estadía en Uruguay servirá como preámbulo inmediato para su arribo a la Argentina, donde la expectativa crece en todo el territorio nacional:
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Arribo a Buenos Aires: Tras concluir su agenda uruguaya con una misa en el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres en Florida, el vuelo pontificio despegará el domingo 8 de noviembre y aterrizará a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery.
Itinerario en el país: El Papa permanecerá en la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Su itinerario contempla actividades oficiales y masivas en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y la provincia de Córdoba, antes de continuar su periplo continental hacia Perú.
Tanto en Montevideo como en las distintas diócesis argentinas que ultiman los preparativos, el recorrido del Pontífice genera un enorme despliegue logístico y operativo para acompañar las celebraciones litúrgicas de las próximas jornadas.
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