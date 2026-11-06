"¡Aprendan a votar!": los desgarradores testimonios que obtuvo C5N en Paraguay, en plena crisis
El colpso financiero de ueno bank llevó al presidente Santiago Peña a presentar la renuncia. C5N recorrió las calles de Asunción recolectando duros relatos.
Una profunda conmoción social y política sacude a la República del Paraguay tras desatarse una de las crisis institucionales más graves de los últimos años. Lo que comenzó como un colapso financiero a raíz del "corralito" de ueno bank, que dejó a miles de ahorristas sin acceso a sus fondos.
La situación escaló rápidamente hasta los cimientos del Poder Ejecutivo, al punto tal que el presidente Santiago Peña presentó su renuncia y el país inmerso en un clima de agitación permanente.
En medio de las masivas protestas callejeras en Asunción, la enviada especial de C5N recolectó el testimonio de los ciudadanos que exigen respuestas urgentes y apuntan contra la clase dirigente.
El testimonio desde las calles: "Utilizaron plata del IPS y de los jubilados"
Uno de los manifestantes conversó con la cronista de la señal televisiva y relató con crudeza el impacto de la crisis en la economía cotidiana. "Es un desastre todo lo que estamos pasando acá, porque justamente la economía está colapsando, el dólar subió como 600% más o menos, antes estaba 5.000 y ahora subió a 6.500 o algo así, y es inaceptable", lamentó.
Ante la consulta de la periodista sobre el reclamo concreto dirigido a la dirigencia política, el entrevistado exigió medidas ejemplares contra los responsables del vaciamiento.
"En este caso, que se haga justicia y que se le haga un juicio político como es debido, y todos los embargos de bienes que tiene Santiago Peña y todos los que están, en este caso, vinculados con el caso de ueno bank", exigió el entrevistado.
El manifestante denunció además el uso discrecional de fondos públicos en beneficio de allegados al poder, desatando la furia colectiva de los presentes.
"Este presidente utilizó 800 millones de dólares de plata pública para meter en su banco, prestarla a sus amigos, a sus allegados, y ahora le dejó sin su plata al ciudadano de a pie. Utilizaron plata del IPS, de los jubilados del IPS, utilizaron plata de muchísimos entes públicos para beneficiarse a ellos mismos, y ahora toda la gente, más de 3 millones de paraguayos están sin nada en sus bolsillos", relató el paraguayo.
Al unísono, un grito generalizado de "¡Cierto!" brotó de entre la multitud que copó las calles para repudiar las políticas financieras.
Advertencia de los paraguayos a la Argentina y fuertes cánticos contra Javier Milei
Hacia el final del intercambio con el equipo periodístico de C5N, el ciudadano paraguayo dirigió un mensaje directo a la sociedad argentina, cuestionando las similitudes con modelos de corte liberal.
"Escuché que, ustedes son argentinas, escuché que a [Milei] le parece bueno este modelo, ¡aprendan a votar! Que no les pase lo que nos está pasando a nosotros", sentenció.
Tras la advertencia, la tensión en la protesta se coronó con cánticos cruzados donde los manifestantes unieron el rechazo a ambos mandatarios al ritmo de la consigna: "Milei y Santiago Peña, son la misma mierda".
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