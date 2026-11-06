"¡Aprendan a votar!": los desgarradores testimonios que obtuvo C5N en Paraguay, en plena crisis

"En este caso, que se haga justicia y que se le haga un juicio político como es debido, y todos los embargos de bienes que tiene Santiago Peña y todos los que están, en este caso, vinculados con el caso de ueno bank", exigió el entrevistado.

El manifestante denunció además el uso discrecional de fondos públicos en beneficio de allegados al poder, desatando la furia colectiva de los presentes.

"Este presidente utilizó 800 millones de dólares de plata pública para meter en su banco, prestarla a sus amigos, a sus allegados, y ahora le dejó sin su plata al ciudadano de a pie. Utilizaron plata del IPS, de los jubilados del IPS, utilizaron plata de muchísimos entes públicos para beneficiarse a ellos mismos, y ahora toda la gente, más de 3 millones de paraguayos están sin nada en sus bolsillos", relató el paraguayo.

Al unísono, un grito generalizado de "¡Cierto!" brotó de entre la multitud que copó las calles para repudiar las políticas financieras.

Advertencia de los paraguayos a la Argentina y fuertes cánticos contra Javier Milei

Hacia el final del intercambio con el equipo periodístico de C5N, el ciudadano paraguayo dirigió un mensaje directo a la sociedad argentina, cuestionando las similitudes con modelos de corte liberal.

"Escuché que, ustedes son argentinas, escuché que a [Milei] le parece bueno este modelo, ¡aprendan a votar! Que no les pase lo que nos está pasando a nosotros", sentenció.

Tras la advertencia, la tensión en la protesta se coronó con cánticos cruzados donde los manifestantes unieron el rechazo a ambos mandatarios al ritmo de la consigna: "Milei y Santiago Peña, son la misma mierda".