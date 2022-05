Leandro Rud: "El cuerpo habla y uno muchas veces no lo sabe escuchar" 

Rud, expresó que durante años sintió cansancio y malestares físicos. Luego de que varias revisiones médicas no presentaran anomalías, tras un desesperado pedido de Leandro, deciden internarlo en el sanatorio Finochietto durante 10 días: "Le digo a Nicolas González, mi médico 'internarme, porque yo no estoy bien' pero el me decía que tenía todos los estudios bien."

"Ya en la clínica, nuevamente comienzan a realizarme estudios y mediante el PET me detectaron un cáncer de nivel cuatro. Yo hace siete años que tengo cáncer, qué fue lo que me detectó el oncólogo con el patólogo, que tenía cáncer dentro del cuerpo. Y era indetectable", detalló y agregó: "Me hice los estudios de sangre, los chequeos de corazón, arterias y daba todo perfecto. Pero yo cada vez me sentía más cansado, agotado, sin ganas de nada".

Luego de un largo proceso de tratamientos, explica que lo que más lo incentivó a salir adelante fue el resultado positivo por parte de una colonoscopia. Además, siente que este proceso le cambió la vida: "Hoy que estamos en mayo, ¿te digo la verdad?, le agradezco. Hay cosas en la vida que son muy jodidas, que te cambian la vida y le terminas agradeciendo. Me saqué un peso de 7 años que no sabía que tenía", aclaró.

Por último, Rud dejó un mensaje para todas las personas que durante un cierto período no cuenten con la misma energía y desconocen los síntomas: "Una de las conclusiones que yo saco, y le digo a la gente, que cuando tenga más de seis, siete meses, que se duerme, que está cansada y tiene fatiga, que no es ni depresión ni angustia muchas veces, porque todos pasamos por un montón de situaciones, el tema es que vaya a un médico y se haga un chequeo de punta a punta, porque hay algo del cuerpo que te está diciendo 'algo está mal'."Es creer o reventar, yo creo que, si uno se pone las pilas, lucha y se queda en paz, concentrado en uno y focaliza en uno, tiene muchas más posibilidades de salir adelante" finalizó.