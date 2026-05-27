Dos famosos fueron vistos a los besos en pasillos de El Trece y confirmaron su relación: quiénes son

Con las cartas echadas sobre la mesa, la flamante pareja asistió al living del envío televisivo para blanquear el noviazgo de cara al público. Al momento de tomar la palabra, Martina pormenorizó los inicios de la atracción y valoró el apuntalamiento mutuo que consolidaron en el contexto del certamen de salud: “Somos muy distintos. Él me genera una tranquilidad que yo no tengo, yo hablo mucho y él me escucha”.

maxi y martina

En paralelo, Maxi, sosteniendo con firmeza la mano de su compañera ante las cámaras, aportó precisiones cronológicas sobre los primeros pasos del vínculo: “Fuimos charlando y conociéndonos más. El primer acercamiento habrá sido hace 15 días atrás”. Por su parte, la repercusión salpicó al mismísimo conductor de "Cuestión de Peso", Mario Massaccesi, quien apeló al sentido del humor para procesar el hecho de haberse quedado sin la primicia de sus propios participantes. “Yo debería dar la noticia orgulloso de que hay un amor que nace”, lanzó entre risas el presentador.

El registro visual que ganó notoriedad en las últimas horas plasma a la pareja disfrutando de una jornada al aire libre en una plaza de la ciudad de Buenos Aires, despojados de las presiones del estudio de grabación y mostrándose sumamente auténticos con el entorno. En dicho fragmento se los puede apreciar abrazados, sosteniendo diálogos a muy corta distancia, mimándose y dándose besos de forma reiterada, en una postal clara del óptimo presente amoroso que están atravesando. La atracción física resultó incontrastable y terminó de sepultar aquellas versiones que pretendían restarle veracidad a la unión.

Cabe destacar que estas escenas no hacen más que ratificar la complicidad que ya venía asomando en el desarrollo de "Cuestión de Peso", espacio donde los dispositivos técnicos del canal captaban desde hacía semanas los cruces de miradas, risas pícaras y contactos físicos permanentes entre los dos integrantes del plantel. De hecho, jornadas atrás, en el recordado tramo denominado como el “micro del amor”, los novios ya habían quedado bajo sospecha cuando los lentes del programa capturaron a Maxi situándose a muy corta distancia de Martina en el transcurso de un traslado grupal, maniobra que encendió las alarmas de sus propios compañeros de convivencia y de los televidentes.

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, el equipo de producción del programa de salud tomó conocimiento del video durante las primeras horas de la mañana de este miércoles, inclinándose por ponerlo en pantalla de forma inmediata debido al indudable magnetismo mediático que conllevaba. El resultado en el terreno virtual fue fulminante, con centenas de internautas dedicados a replicar y comentar cada fragmento del tierno episodio callejero.