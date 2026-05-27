Dos famosos fueron vistos a los besos en pasillos de El Trece y confirmaron su relación: quiénes son
Dos participantes de "Cuestión de Peso" quedaron expuestos y confirmaron su relación luego de mostrarse a los besos en El Trece. Los detalles.
Las flechas de Cupido hicieron de las suyas en la grilla de El Trece, y en esta oportunidad los protagonistas de la historia son Maxi y Martina. Ambos concursantes del célebre programa "Cuestión de Peso" terminaron bajo el foco de la atención pública luego de ser retratados compartiendo un encuentro de tinte íntimo, bien lejos de la mirada directa de la escenografía del ciclo.
Tras acarrear sucesivas jornadas cargadas de trascendidos y gestos cargados de picardía frente a la pantalla chica, finalmente salieron a la luz filmaciones de la pareja besándose con suma intensidad en un espacio verde de la Capital Federal. De este modo, quedó ratificado un noviazgo que ya venía pisando fuerte en los comentarios de camarines de la emisora.
El destape del idilio no tardó en sacudir las estructuras del espectáculo nacional y despertó una oleada de interacciones en el universo digital, ámbito donde la audiencia del show comenzó a catalogar la unión bajo el rótulo del “romance del año”. Sin intenciones de camuflarse de las miradas ajenas, los retratos fácticos exhiben a los enamorados entrelazados en abrazos, recorriendo las veredas a escasa distancia y dándose muestras de afecto en plena calle. Semejante material audiovisual echó por tierra cualquier misterio, evidenciando que el lazo afectivo había superado la barrera del compañerismo que los jóvenes exteriorizaban en el día a día del aire televisivo.
La bomba periodística se dio a conocer en la mesa de "Puro Show", ciclo de espectáculos en el cual el panelista Pampito se encargó de poner al aire las capturas exclusivas. Al momento de introducir el tema, el periodista disparó un comentario que no tardó en replicarse en las plataformas: “Es un material que los va a dejar a todos sin palabras”.
Para aportar más contexto a su revelación, el comunicador detalló el origen del hallazgo mediático: “Me llegaron las imágenes de Maxi y Martina besándose de manera apasionada en una plaza porteña, ya había rumores de romance en Cuestión de Peso”. Estas afirmaciones encendieron las redes sociales, posicionando la novedad como uno de los contenidos más replicados del día en el mundillo de la farándula.
Con las cartas echadas sobre la mesa, la flamante pareja asistió al living del envío televisivo para blanquear el noviazgo de cara al público. Al momento de tomar la palabra, Martina pormenorizó los inicios de la atracción y valoró el apuntalamiento mutuo que consolidaron en el contexto del certamen de salud: “Somos muy distintos. Él me genera una tranquilidad que yo no tengo, yo hablo mucho y él me escucha”.
En paralelo, Maxi, sosteniendo con firmeza la mano de su compañera ante las cámaras, aportó precisiones cronológicas sobre los primeros pasos del vínculo: “Fuimos charlando y conociéndonos más. El primer acercamiento habrá sido hace 15 días atrás”. Por su parte, la repercusión salpicó al mismísimo conductor de "Cuestión de Peso", Mario Massaccesi, quien apeló al sentido del humor para procesar el hecho de haberse quedado sin la primicia de sus propios participantes. “Yo debería dar la noticia orgulloso de que hay un amor que nace”, lanzó entre risas el presentador.
El registro visual que ganó notoriedad en las últimas horas plasma a la pareja disfrutando de una jornada al aire libre en una plaza de la ciudad de Buenos Aires, despojados de las presiones del estudio de grabación y mostrándose sumamente auténticos con el entorno. En dicho fragmento se los puede apreciar abrazados, sosteniendo diálogos a muy corta distancia, mimándose y dándose besos de forma reiterada, en una postal clara del óptimo presente amoroso que están atravesando. La atracción física resultó incontrastable y terminó de sepultar aquellas versiones que pretendían restarle veracidad a la unión.
Cabe destacar que estas escenas no hacen más que ratificar la complicidad que ya venía asomando en el desarrollo de "Cuestión de Peso", espacio donde los dispositivos técnicos del canal captaban desde hacía semanas los cruces de miradas, risas pícaras y contactos físicos permanentes entre los dos integrantes del plantel. De hecho, jornadas atrás, en el recordado tramo denominado como el “micro del amor”, los novios ya habían quedado bajo sospecha cuando los lentes del programa capturaron a Maxi situándose a muy corta distancia de Martina en el transcurso de un traslado grupal, maniobra que encendió las alarmas de sus propios compañeros de convivencia y de los televidentes.
De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, el equipo de producción del programa de salud tomó conocimiento del video durante las primeras horas de la mañana de este miércoles, inclinándose por ponerlo en pantalla de forma inmediata debido al indudable magnetismo mediático que conllevaba. El resultado en el terreno virtual fue fulminante, con centenas de internautas dedicados a replicar y comentar cada fragmento del tierno episodio callejero.
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