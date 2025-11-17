Ca7riel y Paco Amoroso, demorados por el FBI: qué falta cometieron

Paco y Ca7triel fueron demorados por el FBI en el aeropuerto, luego de que grabaran un video arriba del avión y desobedecieran las indicaciones de una de las tripulantes de cabina de pasajeros. Los argentinos dejaron Las Vegas para viajar a otra ciudad del país y cumplir con sus obligaciones y habían aprovechado ese momento para hacer un videoclip promocionando la nueva canción con YSY A.