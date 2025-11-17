La China Suárez y el elenco de "La hija del Fuego" presentaron la nueva serie de Disney+
"La hija del fuego: la venganza de la bastarda" estrena en Disney+ este próximo 19 de noviembre y los actores ya hicieron la presentación oficial.
La China Suárez vuelve a la ficción Nacional. Esto es porque, a partir de este miércoles 19 de noviembre se encontrará disponible en Disney+ su nueva serie "La hija del fuego: la venganza de la bastarda", una historia que consta de 22 episodios de 30 minutos cada uno marcando así una gran diferencia con las producciones actuales.
Lo cierto es que esta tira cuenta con el código telenovesco que hace mucho no se veía y, además, destaca no solo con un elenco estelar de la talla de Eleonora Wexler y Diego Cremonesi, sino también con el plus de que la Patagonia argentina se convierte en una de las principales protagonistas.
La premisa nos introduce a Letizia (Suárez), una mujer extranjera que llega a un pueblo patagónico para casarse con un poderoso empresario local. Sin embargo, su presencia no es casual; ella es la pieza clave de una sangrienta venganza y pondrá en marcha los crímenes más brutales en un lugar cargado de secretos.
Si bien la trama promete una carga de intriga y giros inesperados, el primer episodio, visto en exclusiva, exhibe ciertos aspectos forzados en su construcción, un riesgo narrativo que a veces acecha al formato. Notablemente, la química entre China Suárez y Diego Cremonesi no logra la chispa inmediata que requiere una historia de pasiones cruzadas, dejando una sensación de frialdad en la dinámica central de la ficción al menos en el primer episodio sin tener la historia desarrollada en su totalidad.
No obstante, la serie se salva y se eleva gracias a la destreza de su elenco de soporte, especialmente en la encarnación del conflicto. La actuación estelar corre por cuenta de Eleonora Wexler, quien consolida su estatus de experta en el arte de las villanas complejas.
Su personaje te envuelve al estar visiblemente fuera de sus casillas, ofreciendo un trabajo sublime que se convierte en el pilar emocional del thriller. Por su parte, Diego Cremonesi como antagonista es una revelación; verlo en un rol de villano es todo lo que la audiencia necesitaba sin saberlo, confirmando su versatilidad y aportando una oscuridad fascinante.
Grabada en San Martín de los Andes, la serie utiliza el majestuoso paisaje patagónico para potenciar este drama cargado de secretos y personajes con motivaciones diversas.
Hoy, la serie tuvo su presentación oficial en el DOT Baires Shopping, donde se proyectó el primer capítulo ante la prensa y los invitados. Tras el visionado, minutouno.com estuvo presente para escuchar al elenco en un panel de discusión. Los actores compartieron detalles sobre cómo se sintió volver al código telenovesco de 22 episodios y profundizaron en las motivaciones de sus personajes, quienes operan con la venganza y el amor como motores centrales en la Patagonia, anticipando un éxito de streaming.
La presentación de "La hija del fuego" con el elenco
Después de disfrutar el primer episodio con el público, Diego Cremonesi, Eleonora Wexler y la China Suárez se presentaron para hablar en exclusiva con la prensa. En su conferencia de prensa no solo explicaron cómo fue desarrollar esta tira, sino que además dieron detalles de los desafíos que enfrentaron al grabar en el sur, con tanto frío y haciéndolo en un aspecto de telenovela, siendo que la costumbre ahora es que sean ficciones cortas.
La explicación de Diego Cremonesi sobre su personaje: "Acá había un montón de elementos que nos invitaban a un juego difícil, muy largo".
La llegada de Adrián Suar, productor ejecutivo, al panel de presentación: "Estoy feliz de esta de nuevo acá. Es un proyecto que lleva un par de años, me acuerdo cuando hablé con la China porque ya habíamos tenido una linda experiencia en ATAV y estaba seguro que este personaje le iba a venir bien, que lo iba a defender muy bien".
La China Suárez destacó el trabajo en equipo durante el rodaje: "todos nos cuidábamos a todos"
El elenco explica el perfil de la protagonista de la serie:
Eleonora Wexler habla de la construcción de su personaje
La serie protagonizada por la China Suárez se podrá ver en Disney+ a partir del 19 de noviembre con todos sus episodios.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario