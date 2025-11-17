La China Suárez y el elenco de "La hija del Fuego" presentaron la nueva serie de Disney+

Su personaje te envuelve al estar visiblemente fuera de sus casillas, ofreciendo un trabajo sublime que se convierte en el pilar emocional del thriller. Por su parte, Diego Cremonesi como antagonista es una revelación; verlo en un rol de villano es todo lo que la audiencia necesitaba sin saberlo, confirmando su versatilidad y aportando una oscuridad fascinante.

Grabada en San Martín de los Andes, la serie utiliza el majestuoso paisaje patagónico para potenciar este drama cargado de secretos y personajes con motivaciones diversas.

Hoy, la serie tuvo su presentación oficial en el DOT Baires Shopping, donde se proyectó el primer capítulo ante la prensa y los invitados. Tras el visionado, minutouno.com estuvo presente para escuchar al elenco en un panel de discusión. Los actores compartieron detalles sobre cómo se sintió volver al código telenovesco de 22 episodios y profundizaron en las motivaciones de sus personajes, quienes operan con la venganza y el amor como motores centrales en la Patagonia, anticipando un éxito de streaming.

La presentación de "La hija del fuego" con el elenco

Después de disfrutar el primer episodio con el público, Diego Cremonesi, Eleonora Wexler y la China Suárez se presentaron para hablar en exclusiva con la prensa. En su conferencia de prensa no solo explicaron cómo fue desarrollar esta tira, sino que además dieron detalles de los desafíos que enfrentaron al grabar en el sur, con tanto frío y haciéndolo en un aspecto de telenovela, siendo que la costumbre ahora es que sean ficciones cortas.

La explicación de Diego Cremonesi sobre su personaje: "Acá había un montón de elementos que nos invitaban a un juego difícil, muy largo".

La llegada de Adrián Suar, productor ejecutivo, al panel de presentación: "Estoy feliz de esta de nuevo acá. Es un proyecto que lleva un par de años, me acuerdo cuando hablé con la China porque ya habíamos tenido una linda experiencia en ATAV y estaba seguro que este personaje le iba a venir bien, que lo iba a defender muy bien".

La China Suárez destacó el trabajo en equipo durante el rodaje: "todos nos cuidábamos a todos"

El elenco explica el perfil de la protagonista de la serie:

Eleonora Wexler habla de la construcción de su personaje

La serie protagonizada por la China Suárez se podrá ver en Disney+ a partir del 19 de noviembre con todos sus episodios.