Pampita habló del supuesto romance con Enzo Fernández y la reacción que tuvo Valentina Cervantes

Al ver todo lo que circulaba, Carolina no dudó en comunicarse con Valentina y dar su versión de los hechos. “Llamé a Valu, que en ese momento estaban separados me parece, y le dije ‘mirá, no lo conozco’. Yo fui a ver un partido porque me invitó mi novio, Martín (Pepa)”, explicó, remarcando que su presencia en el estadio nada tenía que ver con Enzo Fernández.

Sumado a esto, decidió mandarle fotos del día del partido para demostrar que no mentía y que realmente estaba acompañada por su pareja.