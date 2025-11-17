Pampita habló del supuesto romance con Enzo Fernández y la reacción que tuvo Valentina Cervantes
La modelo estuvo de invitada en Olga y habló sin filtro de los rumores que aseguraban que tenía un vínculo con el jugador.
El mundo del espectáculo no para y minuto a minuto se dan a conocer nuevas polémicas. Durante las últimas semanas, Valentina Cervantes y Enzo Fernández fueron el foco de atención, ya que las malas lenguas dicen que ella renunció a MasterChef Celebrity por pedido de él.
Cuando todo parecía calmarse, Pampita estuvo de invitada en Olga este lunes y volvió a salir a la luz los rumores de romance con el jugador de la Selección Argentina en el tiempo que estuvo separado de la influencer.
Durante el tiempo que estuvieron alejados, salieron diferentes versiones y Enzo fue vinculado con diferentes famosas, entre ellas Carolina. En el mes de julio, cuando el tema explotó, Valentina habló y aclaró que había mantenido conversaciones con la modelo.
“Vi que hubo rumores, pero nunca fue un tema. Ella me mandó un mensaje, hablamos... es una gran mujer. Es lo único que puedo decir de ella”, expresó en ese entonces.
Ahora, fue el turno de Pampita de tocar el tema y revelar cómo fue todo ese momento, desde que su hijo le comentó lo que estaba circulando en todos los medios de comunicación. “Viene un día mi hijo Beltrán y me dice ‘¿mamá, vos estás saliendo con Enzo Fernández?’. Y le digo ‘primero, podría ser mi hijo y después, no’”, recordó con humor. Además, reveló que todo tuvo un impacto mayor, ya que sus compañeros de colegio lo habían visto a través de Tiktok.
Al ver todo lo que circulaba, Carolina no dudó en comunicarse con Valentina y dar su versión de los hechos. “Llamé a Valu, que en ese momento estaban separados me parece, y le dije ‘mirá, no lo conozco’. Yo fui a ver un partido porque me invitó mi novio, Martín (Pepa)”, explicó, remarcando que su presencia en el estadio nada tenía que ver con Enzo Fernández.
Sumado a esto, decidió mandarle fotos del día del partido para demostrar que no mentía y que realmente estaba acompañada por su pareja.
