Durante los días previos comenzaron a circular por internet imágenes y videos no autorizados correspondientes al desarrollo de GTA VI. Rockstar terminó reconociendo públicamente la situación y lamentó que parte del juego estuviera siendo conocida de una manera que no había sido elegida por sus desarrolladores.

Y entonces llegó el material oficial.

Los 26 minutos presentados por Rockstar fueron capturados íntegramente con imágenes del juego funcionando en una PlayStation 5.

¿Qué mostró el gameplay de GTA VI?

La presentación permitió ver mucho más de Jason Duval y Lucia Caminos, los dos protagonistas alrededor de los cuales girará la historia.

El video comienza con ambos dentro de un edificio vinculado al narcotráfico y rápidamente termina en un tiroteo. A partir de ahí aparecen persecuciones, robos, enfrentamientos, conducción y diferentes momentos de la vida cotidiana de los personajes.

También vimos cómo funciona el cambio entre Jason y Lucia durante algunas situaciones. GTA V ya permitía alternar entre Michael, Franklin y Trevor, pero acá la mecánica parece estar mucho más relacionada con una historia construida alrededor de dos personas que necesitan trabajar juntas.

GTA VI y Netflix: qué mostró el primer gameplay oficial y por qué la alianza dio que hablar

Y después está Vice City.

La ciudad regresa completamente transformada y ahora forma parte de Leonida, el estado inspirado en Florida donde transcurrirá el juego. Calles repletas de personas, playas, clubes nocturnos, rutas, zonas pantanosas y una cantidad enorme de vehículos forman parte de un mundo que parece tomar varias ideas de lo que Rockstar hizo con Red Dead Redemption 2.

Todo lo que podremos hacer cuando no estemos robando

Una parte importante de esos 26 minutos estuvo dedicada simplemente a mostrar cómo se vive dentro de Leonida.

Aparecen carreras, kayak, motos de agua, paracaidismo, entrenamiento físico y diferentes actividades repartidas por el mapa.

También hay pequeños momentos dentro de departamentos y otros espacios cerrados que muestran a Jason y Lucia realizando acciones cotidianas.

Y sí: se pueden acariciar perros.

Puede parecer un detalle menor, pero habla del nivel de interacción que Rockstar quiere darle a Leonida incluso cuando dejamos de lado las misiones.

La influencia de Red Dead Redemption 2 también parece estar presente en las interacciones con otros personajes. El gameplay deja ver diferentes posibilidades para reaccionar frente a los NPC y una ciudad mucho más poblada que la de GTA V.

La policía tampoco será la misma

Otro de los elementos que regresan son las seis estrellas de búsqueda.

GTA V había reducido el nivel máximo a cinco, pero GTA VI recupera una escala histórica de la franquicia.

Durante la presentación también pudo verse un sistema relacionado con el perfil criminal del jugador, lo que apunta a que las consecuencias de nuestros delitos podrían tener mayor continuidad que simplemente escapar hasta perder a la policía.

Habrá que esperar al juego final para saber hasta dónde llega realmente este sistema, pero lo mostrado deja claro que Rockstar quiere darle más profundidad a una de las mecánicas más reconocibles de Grand Theft Auto.

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Netflix hizo una apuesta extraña y los números le dieron la razón

Cuando Rockstar anunció que Netflix tendría seis horas de exclusividad sobre el Extended Look, la reacción de parte del público fue negativa. La pregunta era bastante lógica: ¿por qué el primer gameplay extenso de un videojuego tenía que estrenarse primero en una plataforma de series y películas?

Dos días después, la respuesta parece bastante sencilla: porque funcionó.

El especial llegó al primer puesto entre las películas más vistas de Netflix y generó un aumento considerable de actividad en la plataforma.

Según datos de Sensor Tower, la cantidad de usuarios de la aplicación móvil creció cerca de un 50% respecto del promedio registrado durante los doce jueves anteriores. En la web, el aumento alcanzó el 125%. Durante el estreno incluso se registraron problemas temporales para algunos usuarios debido al volumen de tráfico.

Para Rockstar fueron apenas seis horas. Para Netflix, una demostración de que un evento relacionado con videojuegos puede llevar a millones de personas hacia su plataforma.

Trece años después de GTA V

Grand Theft Auto V llegó originalmente a PlayStation 3 y Xbox 360 en septiembre de 2013.

Desde entonces atravesó tres generaciones de consolas, vendió millones de unidades y encontró en GTA Online una vida útil que probablemente ni siquiera Rockstar imaginaba cuando lanzó el juego.

Cuando GTA VI llegue habrán pasado más de trece años. Eso explica parte de la expectativa, pero no toda.

Rockstar tiene que continuar una de las sagas más exitosas de la historia en una época completamente diferente de la industria y después de haber elevado todavía más sus propios estándares con Red Dead Redemption 2.

Los 26 minutos del Extended Look no muestran todo. Todavía quedan preguntas sobre el componente online, la verdadera escala del mapa y cuánto cambiarán algunas de las mecánicas que conocemos de GTA.

Pero esta vez vimos algo mucho más concreto que un tráiler.

Grand Theft Auto VI se lanzará el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.