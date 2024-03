"Cabrini": el director de "Sonido de Libertad" vuelve a sorprender con una película emotiva

Embed - Cabrini - Trailer Oficial

Con un guion cargado de emoción con el sello típico de Monteverde, pero también con un idealismo enfocado en el crecimiento emocional y empoderado de la protagonista, "Cabrini: la patrona de los inmigrantes" es un lujo estético y atrevido como pocas veces disfruté. Pero, como siempre, es más importante entender de qué se trata esta historia antes de cualquier desarrollo. La trama se basa en la vida de Francesca Cabrini, una inmigrante italiana que llegó a la ciudad de Nueva York en 1889 y fue recibida por la enfermedad, el crimen y muchos niños empobrecidos.

A pesar de este trágico escenario, donde todo parecía lleno de tristezas, Cabrini emprendió una audaz misión para convencer al hostil alcalde de asegurar vivienda y atención médica para los más vulnerables de la sociedad. Con un inglés a medias y una salud precaria, Cabrini utiliza su mente emprendedora para construir un imperio de esperanza como nunca se había visto en el mundo. Su batalla fue también contra el sexismo y el machismo de la época. Esto la ha destacado como un modelo a seguir en el empoderamiento de la mujer.

cabrini

Por más de que siempre me apasionan tramas en las que el machismo queda expuesto y extremadamente fuera de lugar, en esta historia se hace de una manera tan poco abusiva ya que se enfoca lisa y llanamente en el desarrollo de una mujer super poderosa incluso en una época en la que parecía impensado. Además, con la impecable e idónea actuación de Cristiana Dell’Anna, es efectivamente una producción atrapante, emocionante y tan fuerte como oscura, pero con tanta delicadeza en su guion que sabe cómo poner el foco en donde verdaderamente se lo merece: una lucha sin igual de esta mujer que supo pasar a la historia.

cabrini

No obstante, a decir verdad, una película de este tipo, que está ambientada en la Nueva York de 1889 no sería igual sin una buena fotografía y puesta en escena. Su estética visual no sólo hace del metraje de Monteverde un atractivo shockeante debido a su historia, sino que también la oscuridad con la que está realizada y la puesta en escena, sucumben a uno, como espectador a un mundo que no es utópico, sino más bien histórico y sorprendente.

cabrini

Además, su musicalización y las increíbles actuaciones demuestran que "Cabrini: la patrona de los inmigrantes" es una clase magistral de cine histórico, pero lleno de empoderamiento femenino. Un lujo para disfrutar que ya se encuentra disponible en cines y es una carta de presentación a un director que ya supo marcar un antes y un después en la industria con películas que luchan por problemáticas sociales.