La ex mujer de Cacho Garay relató su calvario: "Me decía 'de acá salís muerta'"

La mujer reconoció que "había naturalizado un montón de cosas" a lo largo de sus 13 años de relación con Cacho Garay, contra quien tuvo que pedir una orden de exclusión del hogar para poder volver a su casa en Luján de Cuyo, Mendoza.

"Cuando yo le decía que quería irme, me decía que me iba a matar", recordó la mujer.

"No podía hacer nada si su consentimiento, me dejaba encerrada, me maltrataba, me abusó de todas las maneras posibles", reiteró.

Macias Bracamonte escapó de la situación el fin de semana pasado, cuando denunció a Cacho Garay por violencia de género tras un episodio ocurrido en un hotel de Villa Carlos Paz, Córdoba.

De regreso en Mendoza Macias Bracamonte tuvo que ir a un refugio de mujeres durante varios días hasta que la justicia ordenó detener a su marido y se dictó la exclusión del hogar.

Tal y como lo anticipaba Macias Bracamonte, la justicia de Mendoza liberó al humorista en cuestión de horas tras el pago de una fianza de $ 1 millón.

"Me siento sucia, siento que ya no valgo nada. Yo ya estoy destruida, ya perdí mi vida. Él me dijo que yo no iba a volver a cantar nunca más", expresó.

"Yo ya sé que mi vida está arruinada, porque él me dijo que me iba a cerrar todas las puertas. Mi mensaje es para las chicas jovencitas: no se dejen abusar para estar en un escenario. Yo viví un horror durante estos 13 años", sentenció Macias Bracamonte.