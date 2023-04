Cacho Garay liberado: "Mi mujer hoy es alguien que no conozco"

El humorista habló en exclusiva con C5N y aseguró que está muy mal: "No puedo relacionar lo que dice con la vida que nosotros llevábamos juntos. Ni en una borrachera podría haber cambiado tan abismalmente".

Qué dijo Cacho Garay por C5N tras ser liberado

cacho garay

Sobre el hecho de que Bracamonte debió irse a vivir a un refugio de mujeres porque él no dejaba la vivienda aseguró: "A mi nadie me preguntó si me quería quedar en mi casa. Cuando lo comentó con mi abogado me dijo que estaba a derecho, si me tengo que ir me voy".

El humorista negó que haya tenido una discusión violenta con su pareja el domingo y contó: "Bajamos la función porque me tenía que operar. Le comunico a ella el sábado a la noche y ella no quiso hacer la segunda función porque no se sentía bien. Yo tenía que viajar para hacerme los últimos estudios. Ella se quedó en el hotel de Carlos Paz, le hice una transferencia de dinero y el lunes me encuentro con eso".

Sobre la tenencia de armas de fuego afirmó que en la casa había antigüedades de decoración y ahora se enteró por una pericia que habían dos armas que funcionaban. "Yo no sé cómo funcionaban. Eran dos escopetas viejísimas que estaban puestas de adorno donde ella las había puesto. Si hubiéramos sabido que funcionaban no las hubiéramos tenido, ni le hubiera permitido a ella que las manipulara", se defendió.

Garay confesó que hubo una discusión porque la mujer quería que vaya una amiga de ella a cantar a Carlos Paz y él dijo que no. Además, relató que el sábado ella se sentía alterada y no hizo la función y él le llevó una hamburguesa esa noche. Ambos estaban en habitaciones separadas porque ella había dicho que él la había amenazado.

Respecto a su otra ex, madre de su hijo y quien se habría comunicado con Verónica para solidarizarse, dijo que "es una excelente madre pero como pareja no funcionábamos y me extraña que hayan hablado porque se detestaban".

La denuncia contra Cacho Garay por violencia de Género

La pareja de Garay denunció que durante los últimos 13 años recibió amenazas y abuso sexual. La figura del espectáculo fue detenida en la casa familiar de calle 20 de septiembre del centro de Luján de Cuyo.

El miércoles la Policía allanó la casa del humorista luego de que su esposa lo denunciara por violencia de género. Los efectivos llegaron a las 13.20 y allí se secuestraron un machete de hierro con hoja de 40 cm de largo, un hacha con hoja de hierro, y cinco armas: dos escopetas, dos fusiles y una pistola de gas comprimido.

Verónica Macías fue llevada a un refugio para mujeres víctimas de la violencia de género, donde le entregaron un botón antipánico, tal como había informado su abogado José Manuel Fiz en Intrusos.

Según el letrado, Macías había sido sometida por Garay a violencia de género física, psicológica y sexual, dado que el humorista la llevaba a compartir la intimidad con otros hombres, mientras él participaba solamente mirando.

El imputado recuperó la libertad durante este jueves pero no puede regresar a la vivienda, ya que la Justicia le impuso la exclusión del hogar. En esa vivienda está su mujer.