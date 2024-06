Cacho Garay saldrá de la cárcel este miércoles: los motivos

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JuanEtchegoyen/status/1803209855341306300&partner=&hide_thread=false Urgente. Le acaban de otorgar la prisión domiciliaria a Cacho Garay en Mendoza bajo determinadas condiciones. Hoy el humorista pasará hoy su última noche en la cárcel y mañana miércoles volverá a su casa. Ampliaremos #MitreLive — Juan Etchegoyen (@JuanEtchegoyen) June 18, 2024

Días atrás, el abogado del humorista había pedido el cese de la prisión preventiva, solicitando así su libertad.

"Fuentes judiciales me informan que la pericia a Verónica no reúne criterios de credibilidad. No reúne estrés postraumático. Manipulación consciente de la información que aporta. Obtención de beneficio ganancial. Influenciable. ¿Quiénes estuvieron presentes en la pericia? Peritos que representan al cuerpo médico forense, también estuvieron los peritos de parte tanto de la denunciante como del denunciado y además hubo un perito especial me cuentan. El resultado fue consensuado por todos los mencionados”, indicó en ese entonces el comunicador.

El abogado de la expareja de Cacho Garay habló sobre las denuncias de abuso

El abogado de Verónica Macías confirmó el resultado de la pericia psicológica y apuntó contra la Justicia por cómo se manejó en este caso, teniendo en cuenta que se trata de un humorista de renombre.

Así lo afirmó Agustín Magdalena durante una entrevista con Juan Etchegoyen. “La defensa de Cacho Garay ha hecho de todo para conseguir su libertad y la Justicia no le dio la razón y en enero o febrero de este año se viralizaron unas fotos del detenido con 20 kilos menos y cualquier persona que esté presa baja de peso, el problema es que Garay es un adulto mayor y que tiene enfermedades de base, está casi ciego de un ojo, el tema del cáncer y la próstata. Y también han salido los resultados de la pericia psicológica de Verónica Macías y la fiscal ha pedido una audiencia para otorgarle a Cacho Garay la prisión domiciliaria”, comenzó el letrado.

Luego, agregó: “A Cacho Garay se le agravaron las enfermedades que tenía dentro de la cárcel y a nosotros no nos sirve que Garay se muera en una cárcel sino que vamos a acceder a una prisión domiciliaria para que se recupere y vuelva a la prisión en mejores condiciones. Con respecto a las pericias de Verónica, el resultado es claro”.