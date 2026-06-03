Murió Marita Monteleone, histórica locutora de radio y voz de los mensajes grabados en teléfonos de Argentina
La histórica locutora, reconocida por convertirse en una de las voces más identificadas con la telefonía en Argentina, falleció este miércoles a los 68 años.
Marita Monteleone, una de las locutoras más recordadas del país, murió este miércoles a los 68 años. La noticia fue dada a conocer por TN Show y confirmada por Pablo López, músico y compañero de trabajo de la comunicadora, quien relató cómo fueron los últimos días de la emblemática profesional.
Según contó López al mencionado medio, la última vez que compartió un momento con Monteleone fue el pasado 25 de mayo. Ambos participaron de un espectáculo musical en un restaurante y, tras finalizar la presentación, regresaron juntos hasta las inmediaciones de la vivienda de la locutora, donde se despidieron sin imaginar que sería el último encuentro.
Con el paso de los días, el músico comenzó a preocuparse al no recibir respuestas a sus llamados. Finalmente logró comunicarse con ella y recibió un pedido puntual: que le acercara algo de comida. López cumplió con la solicitud, aunque debido a que Monteleone no podía bajar a recibir el pedido, una vecina colaboró dejando los alimentos en la puerta de su departamento.
La preocupación creció con el correr de los días
La situación tomó un giro más delicado cuando, según informó TN Show, un vecino alertó a las autoridades al notar que la comida permanecía sin ser retirada. Ante esta situación, efectivos policiales y personal del SAME acudieron al domicilio para verificar qué estaba ocurriendo.
Al ingresar a la vivienda, encontraron a la locutora con vida y procedieron a asistirla. Los profesionales de la salud le recomendaron una internación para realizar estudios y controles médicos, aunque en ese momento ella decidió permanecer en su hogar.
Días después, el SAME regresó acompañado por efectivos policiales y finalmente concretó su traslado al Hospital Durand, donde quedó internada debido a su complejo estado de salud. A pesar de la atención recibida y los esfuerzos del equipo médico, Monteleone falleció durante la mañana de este miércoles.
La despedida se lleva a cabo en una casa velatoria ubicada sobre la avenida Corrientes al 6700, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, familiares, amigos y seres queridos tendrán la oportunidad de rendirle un último homenaje entre las 18 y las 00 horas.
Con una trayectoria que la convirtió en una de las voces más reconocibles de la Argentina, Marita Mnteleone deja una huella imborrable en la historia de la locución y en la memoria de millones de personas que la escucharon durante décadas.
La voz que acompañó a generaciones
María de los Ángeles Araceli Monteleone, más conocida como Marita Monteleone, construyó una extensa y prestigiosa trayectoria en la locución argentina. Sin embargo, alcanzó una popularidad masiva cuando se convirtió en la voz institucional de ENTel y posteriormente de Telefónica.
Millones de personas escucharon durante años algunas de sus frases más recordadas cada vez que realizaban una llamada telefónica. Mensajes como "La característica marcada se encuentra momentáneamente congestionada", "La característica recibida es inexistente" o "El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio".
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