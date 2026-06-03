Murió Marita Monteleone, histórica locutora de radio y voz de los mensajes grabados en teléfonos de Argentina

Días después, el SAME regresó acompañado por efectivos policiales y finalmente concretó su traslado al Hospital Durand, donde quedó internada debido a su complejo estado de salud. A pesar de la atención recibida y los esfuerzos del equipo médico, Monteleone falleció durante la mañana de este miércoles.

La despedida se lleva a cabo en una casa velatoria ubicada sobre la avenida Corrientes al 6700, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, familiares, amigos y seres queridos tendrán la oportunidad de rendirle un último homenaje entre las 18 y las 00 horas.

Con una trayectoria que la convirtió en una de las voces más reconocibles de la Argentina, Marita Mnteleone deja una huella imborrable en la historia de la locución y en la memoria de millones de personas que la escucharon durante décadas.

La voz que acompañó a generaciones

María de los Ángeles Araceli Monteleone, más conocida como Marita Monteleone, construyó una extensa y prestigiosa trayectoria en la locución argentina. Sin embargo, alcanzó una popularidad masiva cuando se convirtió en la voz institucional de ENTel y posteriormente de Telefónica.

Millones de personas escucharon durante años algunas de sus frases más recordadas cada vez que realizaban una llamada telefónica. Mensajes como "La característica marcada se encuentra momentáneamente congestionada", "La característica recibida es inexistente" o "El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio".