"Cambié de vida": por qué Oscar González Oro eligió Punta del Este para sus últimos años

Una vida más tranquila lejos de Buenos Aires

La llegada a Uruguay coincidió con un momento en el que González Oro buscaba bajar el ritmo después de décadas de exposición. Punta del Este le permitió construir una rutina menos condicionada por los horarios de la radio y la televisión. El periodista comenzó a disfrutar de pequeñas actividades cotidianas y de una mayor libertad para decidir cómo utilizar su tiempo. La casa en El Chorro se transformó en uno de los lugares centrales de esa nueva etapa.

El cambio también estuvo relacionado con una búsqueda personal. Después de una carrera en la que durante años tuvo que cumplir horarios estrictos y sostener programas diarios, podía finalmente elegir qué proyectos aceptar y cuáles dejar de lado. Además, su nueva ubicación le permitió pasar períodos más extensos fuera de Argentina y acercarse a sus hijos y nietos que vivían en Europa.

González Oro se alejó de la política, pero no de la radio

Aunque la mudanza había estado acompañada inicialmente por la idea de retirarse, González Oro nunca pudo desprenderse completamente del periodismo. Desde Uruguay comenzó a colaborar con El Observador y posteriormente volvió a ponerse frente a un micrófono. En 2024 condujo un programa desde Punta del Este para El Observador Radio 107.9.

Pero su regreso estuvo acompañado por una condición clara: quería que su relación con los medios fuera diferente a la que había tenido durante buena parte de su trayectoria. “Ya no quiero hacer programas políticos, quiero divertir a la gente”, explicó en aquella etapa.