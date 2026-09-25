"Cambié de vida": por qué Oscar González Oro eligió Punta del Este para sus últimos años
TEl periodista había llegado a Uruguay en 2020, en plena pandemia. Allí encontró una rutina más tranquila, aunque nunca consiguió desprenderse completamente de su gran pasión: el periodismo.
La muerte de Oscar “Negro” González Oro, a los 74 años, volvió a poner la mirada sobre los distintos momentos de una trayectoria que estuvo marcada durante décadas por la radio y la televisión. Sin embargo, en los últimos años de su vida, el periodista había tomado una decisión que modificó radicalmente su rutina: dejar Buenos Aires e instalarse en Uruguay.
Llegó a Punta del Este el 17 de agosto de 2020, en plena pandemia de coronavirus. Por entonces atravesaba una etapa de cambios personales y profesionales y buscaba alejarse del ritmo que había llevado durante buena parte de su carrera. La mudanza no significó solamente un cambio de país. También representó una transformación en sus hábitos, en su relación con el trabajo y en la manera en que decidió disfrutar de su tiempo.
El motivo por el que González Oro eligió Punta del Este
Antes de mudarse a Uruguay, González Oro residía en San Isidro y continuaba vinculado a la radio. Después de muchos años con agendas exigentes, programas diarios y una exposición permanente, la pandemia aceleró la necesidad de buscar una vida diferente. En Punta del Este encontró un escenario completamente distinto. Eligió instalarse en El Chorro, una zona cercana a Punta del Este, en una vivienda rodeada de naturaleza y próxima al mar.
Con el tiempo, el periodista explicó que aquel cambio había tenido un impacto profundo en su vida. Ya no tenía que mantener el ritmo de trabajo que había sostenido durante décadas y pudo dedicar más horas a actividades cotidianas que antes quedaban relegadas.
“Cambié de vida, de hábitos, hasta de cuerpo”, contó en 2023 al referirse a la transformación que experimentó después de instalarse en Uruguay. La nueva rutina incluyó más contacto con la naturaleza, el cuidado de sus plantas, reuniones con amigos y viajes. También pudo organizar de otra manera sus encuentros con sus hijos y nietos, una cuestión que adquirió especial importancia durante aquella etapa.
Una vida más tranquila lejos de Buenos Aires
La llegada a Uruguay coincidió con un momento en el que González Oro buscaba bajar el ritmo después de décadas de exposición. Punta del Este le permitió construir una rutina menos condicionada por los horarios de la radio y la televisión. El periodista comenzó a disfrutar de pequeñas actividades cotidianas y de una mayor libertad para decidir cómo utilizar su tiempo. La casa en El Chorro se transformó en uno de los lugares centrales de esa nueva etapa.
El cambio también estuvo relacionado con una búsqueda personal. Después de una carrera en la que durante años tuvo que cumplir horarios estrictos y sostener programas diarios, podía finalmente elegir qué proyectos aceptar y cuáles dejar de lado. Además, su nueva ubicación le permitió pasar períodos más extensos fuera de Argentina y acercarse a sus hijos y nietos que vivían en Europa.
González Oro se alejó de la política, pero no de la radio
Aunque la mudanza había estado acompañada inicialmente por la idea de retirarse, González Oro nunca pudo desprenderse completamente del periodismo. Desde Uruguay comenzó a colaborar con El Observador y posteriormente volvió a ponerse frente a un micrófono. En 2024 condujo un programa desde Punta del Este para El Observador Radio 107.9.
Pero su regreso estuvo acompañado por una condición clara: quería que su relación con los medios fuera diferente a la que había tenido durante buena parte de su trayectoria. “Ya no quiero hacer programas políticos, quiero divertir a la gente”, explicó en aquella etapa.
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