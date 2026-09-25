Dónde velan a Oscar "Negro" González Oro
Luego de que se conociera que el fallecimiento del locutor y conductor, sus restos tendrán la debida despedida en las próximas horas.
Tras la triste noticia del fallecimiento de Oscar "Negro" González Oro este viernes en Punta del Este, Uruguay, crece la expectativa entre sus seguidores, colegas y seres queridos por conocer dónde y cuándo se llevará a cabo su despedida.
Dónde velan a Oscar "Negro" González Oro
Hasta el momento, ni la familia ni su círculo íntimo han dado a conocer información oficial sobre el lugar ni los horarios del velatorio. Como el histórico conductor de radio y televisión residía en el país vecino desde hacía varios años, sus allegados se encuentran realizando las gestiones pertinentes y evaluando si las exequias se desarrollarán en tierras uruguayas o si, por el contrario, se dispondrá el traslado de sus restos hacia Buenos Aires.
Se espera que en las próximas horas su entorno emita un comunicado oficial para precisar los detalles de lo que será el último adiós a una de las figuras más emblemáticas y queridas de la radiodifusión argentina.
Oscar "Negro" González Oro: el perfil de una voz emblemática que marcó una era en la radio argentina
Mendoza, 16 de octubre de 1951. Allí nació Oscar González Oro, el hombre que décadas más tarde se transformaría en un fenómeno de audiencias y en una compañía indispensable para millones de oyentes.
Su fallecimiento este viernes a los 74 años en Punta del Este, Uruguay, deja un vacío profundo en la historia del periodismo y la comunicación del país.
Aunque en su juventud probó suerte con la carrera de Abogacía, la Psicología y los negocios familiares, su destino estaba marcado por el micrófono. Tuvo sus primeros acercamientos en la radiofonía mendocina y debutó con programa propio a finales de los años 80.
Sin embargo, el punto de quiebre de su carrera se produjo cuando se sumó al proyecto de Radio 10.
Fue a partir del lanzamiento de El oro y el moro en 1999 cuando "El Negro" revolucionó la segunda mañana de la AM. Con picos históricos de audiencia, impuso un estilo único: directo, descontracturado, con humor y una cercanía inigualable con la gente. Coletillas célebres como su latiguillo «¡Dale gasss!» se incorporaron al léxico cotidiano de sus seguidores.
A lo largo de casi cuatro décadas en el aire, combinó la conducción radial con diversos proyectos televisivos. En 2020, durante la pandemia, decidió radicarse en el país vecino. Su legado trasciende las métricas y los números: González Oro supo convertir la radio en un espacio de calidez y compañía diaria, consolidándose como uno de los referentes más queridos y memorables del medio.
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