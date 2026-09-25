Dónde velan a Oscar "Negro" González Oro

Aunque en su juventud probó suerte con la carrera de Abogacía, la Psicología y los negocios familiares, su destino estaba marcado por el micrófono. Tuvo sus primeros acercamientos en la radiofonía mendocina y debutó con programa propio a finales de los años 80.

Sin embargo, el punto de quiebre de su carrera se produjo cuando se sumó al proyecto de Radio 10.

Fue a partir del lanzamiento de El oro y el moro en 1999 cuando "El Negro" revolucionó la segunda mañana de la AM. Con picos históricos de audiencia, impuso un estilo único: directo, descontracturado, con humor y una cercanía inigualable con la gente. Coletillas célebres como su latiguillo «¡Dale gasss!» se incorporaron al léxico cotidiano de sus seguidores.

A lo largo de casi cuatro décadas en el aire, combinó la conducción radial con diversos proyectos televisivos. En 2020, durante la pandemia, decidió radicarse en el país vecino. Su legado trasciende las métricas y los números: González Oro supo convertir la radio en un espacio de calidez y compañía diaria, consolidándose como uno de los referentes más queridos y memorables del medio.