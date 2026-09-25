Murió el Negro Oro: la despedida de Radio 10, su casa durante 15 años
Tras confirmarse el fallecimiento del Negro Oro, Radio 10 publicó un emotivo mensaje para despedir al histórico conductor que brilló en esa emisora.
La noticia sobre la muerte de Oscar González Oro en Uruguay generó una profunda conmoción en los medios de comunicación de nuestro país. En este contexto de dolor, Radio 10 decidió homenajear al Negro Oro con un emotivo posteo en sus redes sociales, recordando su imborrable paso por la reconocida emisora porteña.
A través de su cuenta oficial, la estación radial compartió un sentido texto para honrar la figura de su histórico animador. Allí destacaron que el presentador mendocino "construyó una de las trayectorias más extensas y reconocibles de la radio AM", dejando una marca indeleble en la historia de la radiodifusión argentina.
Asimismo, la sentida publicación remarcó que, a lo largo de sus 35 años de carrera ininterrumpida, logró consolidarse como un referente indiscutido en la industria. En ese extenso recorrido brilló por su versatilidad, destacándose en su múltiple rol de conductor, periodista y locutor, y logrando trasladar su enorme carisma también hacia la televisión.
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El éxito del Negro Oro en la segunda mañana de Radio 10
En su dedicatoria oficial, la emisora no dejó pasar por alto el programa que lo catapultó a la cima de la popularidad y lo transformó en un integrante más de la familia argentina. "Durante muchos años fue el conductor del exitoso programa El oro y el moro", concluyeron en el comunicado.
Cabe recordar que dicho ciclo radial lideró de manera absoluta los niveles de audiencia en la franja de la segunda mañana a lo largo de 15 años. Desde esos estudios, el conductor supo patentar un estilo inconfundible que combinaba la información rigurosa con su necesidad primordial de brindarle alegría y compañía permanente a sus fieles oyentes.
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