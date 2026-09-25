"¡Dale gas!": cómo nació la icónica frase que inmortalizó Oscar "Negro" González Oro

Aquel práctico código interno entre el conductor y la consola terminó traspasando el micrófono para quedar guardado para siempre en la memoria colectiva del país.

De qué murió El Negro Oro, a sus 74 años en Uruguay

Previo a su fallecimiento, El Negro Oro había revelado públicamente las graves dificultades físicas que limitaban su vida diaria en Punta del Este. Aunque no se precisó un diagnóstico médico único como causa del deceso, el periodista padecía una conjunción de afecciones crónicas que agravaron drásticamente su cuadro en el último año.

Entre los principales problemas de salud que desencadenaron su desenlace se encontraban: