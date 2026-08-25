Tientan a Santiago del Moro para cambiar de canal: quién lo seduce y qué pasará con Gran Hermano
Luego de tantas especulaciones, Del Moro confirmó lo que va a pasar en su futuro tanto dentro de Telefe como del reality show. Los detalles.
Atravesando un presente profesional de enorme éxito al frente de Gran Hermano Generación Dorada, el reality show que conduce desde hace cuatro años por la pantalla de Telefe, Santiago del Moro quedó en el centro de las especulaciones mediáticas.
En los últimos días, su permanencia en el canal se volvió materia de debate luego de que Marcela Tauro sugiriera un posible retorno a América, la señal donde el presentador construyó gran parte de su trayectoria. Frente a las versiones circulantes, el propio animador se encargó de aclarar su panorama laboral.
La palabra de Santiago del Moro sobre su futuro ¿en Telefe?
El tema cobró impulso a partir de un recorte difundido por el periodista Fede Bongiorno, integrante del programa LAM emitido por América, donde se escuchó al conductor abordar la versión durante la emisión de "El Club del Moro" por la radio La 100. La conversación se inició cuando Tauro aclaró que no había asegurado la partida del aire de Telefe, marco en el cual el conductor señaló: “Pero bueno, somos ahora todos la misma familia”.
Ante este comentario, la periodista acotó de manera descontracturada en relación con la convergencia empresarial entre los medios: “Claro, somos primos ahora”.
Aprovechando la intervención, el presentador de la señal televisiva aclaró su vínculo emocional y profesional con ambas empresas, remarcando: “Yo siento también América como mi casa, lo ha sido mucho tiempo, y Gran Hermano va a seguir y yo voy a seguir en GH también. Obviamente que nos vamos a descansar un tiempo. Básicamente también porque debido al éxito que tuvo acá en Argentina hay muchas ediciones que se van a hacer acá de otros países, como Uruguay, creo que Perú también, Chile y Paraguay”.
La especulación sobre una partida del canal de las tres pelotas había surgido durante una entrega del ciclo "Infama", transmitido por "América". En dicho espacio periodístico, Tauro planteó la hipótesis de un ofrecimiento laboral, revelando al aire: “Llegó una información que tentarían a Santiago del Moro para pasar de canal muy amigo, a mi canal actual. Lo tentarían para hacer Intratables, vuelve a América”.
No se trata de la primera oportunidad en la que la figura de la televisión debe desmentir este tipo de trascendidos. En septiembre de 2025, antes del inicio de la temporada "Generación Dorada" de "Gran Hermano", el comunicador había sido abordado por el equipo de "LAM" a raíz de unos dichos de la panelista Paula Varela, quien había anticipado una supuesta desvinculación. En aquel momento, el conductor desactivó los rumores manifestando: “Nunca me fui de Telefe. Estoy feliz y espero que sea por muchos años”.
Sobre el origen de esos datos, del Moro evaluó la posibilidad de un malentendido o una jugada de prensa para empañar su presente profesional, argumentando: “No creo que ella tenga mal la información, creo que se malentendieron algunas cuestiones, pero yo creo que alguien a ella se lo dijo, o alguien también lo tiró para ensuciar un poco la cancha”.
Para finalizar y poner punto definitivo a los rumores sobre su carrera, el conductor fue tajante sobre los pasos administrativos que concretó con las autoridades del canal, concluyendo: “Yo tengo un contrato que ahora se renueva y lo voy a hacer por cinco años más, pero nunca estuvo en mí irme a otro lado ni me vieron con otra gente negociando nada, por eso a mí me extrañó”.
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