Tientan a Santiago del Moro para cambiar de canal: quién lo seduce y qué pasará con Gran Hermano

La especulación sobre una partida del canal de las tres pelotas había surgido durante una entrega del ciclo "Infama", transmitido por "América". En dicho espacio periodístico, Tauro planteó la hipótesis de un ofrecimiento laboral, revelando al aire: “Llegó una información que tentarían a Santiago del Moro para pasar de canal muy amigo, a mi canal actual. Lo tentarían para hacer Intratables, vuelve a América”.

No se trata de la primera oportunidad en la que la figura de la televisión debe desmentir este tipo de trascendidos. En septiembre de 2025, antes del inicio de la temporada "Generación Dorada" de "Gran Hermano", el comunicador había sido abordado por el equipo de "LAM" a raíz de unos dichos de la panelista Paula Varela, quien había anticipado una supuesta desvinculación. En aquel momento, el conductor desactivó los rumores manifestando: “Nunca me fui de Telefe. Estoy feliz y espero que sea por muchos años”.

Sobre el origen de esos datos, del Moro evaluó la posibilidad de un malentendido o una jugada de prensa para empañar su presente profesional, argumentando: “No creo que ella tenga mal la información, creo que se malentendieron algunas cuestiones, pero yo creo que alguien a ella se lo dijo, o alguien también lo tiró para ensuciar un poco la cancha”.

Para finalizar y poner punto definitivo a los rumores sobre su carrera, el conductor fue tajante sobre los pasos administrativos que concretó con las autoridades del canal, concluyendo: “Yo tengo un contrato que ahora se renueva y lo voy a hacer por cinco años más, pero nunca estuvo en mí irme a otro lado ni me vieron con otra gente negociando nada, por eso a mí me extrañó”.