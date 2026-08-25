¿Todo arreglado? Ángel de Brito habló sobre quién ganará Gran Hermano y encendió las alarmas

Durante La Cumbre, el ciclo de streaming de Telefe, Del Moro explicó la nueva dinámica para definir la placa. Lo hizo ante Tamara Paganini y Nazareno Pompei, quienes poco antes habían abandonado la casa.

Una de las principales modificaciones es que la placa será negativa durante todo el proceso, por lo que el público deberá votar a la participante que quiere eliminar. A su vez, estará integrada por un mínimo de cuatro jugadoras.

El conductor detalló también el beneficio que tendrá quien consiga el liderazgo: "Ese mínimo tiene una yapa. La líder va a tener que hacer sus votos, 2x1 hace, en el confesionario, ese es el beneficio". A esta dinámica se sumará la intervención de Tamara Paganini, quien durante el debate tendrá la posibilidad de anular los votos de una participante.

En caso de que la cantidad de nominadas supere el número establecido, la líder tendrá otra responsabilidad. "Si la placa suma más de 4, la líder va a tener que bajar gente. Pero, no se puede bajar ella si está en placa. Si la placa queda de 5 o de 6, tiene que sacar gente porque la placa sí tiene que ser de 4", explicó Del Moro.

Luego volvió sobre la dinámica para despejar cualquier duda: "Si estos mínimos 4 se pasan y son 5 o 6, quien sea líder va a tener que decir en caso de pasarse, quien baja, pero no se puede bajar ella. Lo que sí va a tener es el 2x1, como siempre, en sus votos".

Las nuevas reglas no tardaron en generar repercusiones y distintas teorías en las redes sociales. Mientras algunos usuarios cuestionaron la cantidad de beneficios que tendrá la líder, otros señalaron a Yipio como una de las candidatas a ocupar ese lugar. También surgieron especulaciones respecto de la decisión de Tamara y la posibilidad de que anule los votos de Sol Abraham.

Por otra parte, Santiago del Moro anticipó una situación especial para la emisión de este martes 25 de agosto: Mariela Prieto recibirá la noticia de que será abuela por primera vez. Aunque habitualmente los participantes no pueden recibir información del exterior, en esta oportunidad la producción realizaría una excepción.

Las siete participantes que continúan en Gran Hermano

Después de la eliminación de Tamara Paganini, siete jugadoras siguen en carrera por el premio de Gran Hermano Generación Dorada: Solange "Sol" Abraham, Pincoya, Yanina Zilli, Luana Fernández, Charlotte Caniggia, Mariela Pietro y Yisela "Yipio" Pintos.